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Швейцария купит у США 36 истребителей F-35A

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Источник изображения: Фото: Nial Bradshaw / Reuters

Федеральный совет Швейцарии принял решение о покупке у США истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, сообщает Defense News.

Планируется приобрести 36 самолетов на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. Истребители должны заменить устаревающие F/A-18 Hornet. В тендере на замену последних, кроме Lockheed Martin, принимали участие предложения от компаний Eurofighter, Dassault и Boeing.

Издание отмечает, что победа в конкурсе Lockheed Martin нанесла «серьезный удар» по европейским компаниям Eurofighter и Airbus.

Defense News пишет, что F-35A Lightning обещает «наивысшие характеристики по самой низкой цене», которая на 2,6 миллиарда долларов меньше стоимости предложения ближайшего конкурента. Также американский истребитель продемонстрировал «лучшие результаты по эффективности, поддержке продукции и взаимодействию», чем его конкуренты по тендеру.

В июне ветеран Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx написал, что сегодня США не могут выпускать истребители пятого поколения F-22 Raptor, поскольку соответствующие производственные мощности и цепочки поставок задействованы под самолеты F-35 Lightning II.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Швейцария
Продукция
EF-2000
F-18
F-22
F-35
F-35A
Компании
Airbus
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
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