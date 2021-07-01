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Объяснена невозможность США производить F-22

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Источник изображения: Фото: Edgar Su / Reuters

В настоящее время США не могут выпускать истребители пятого поколения F-22 Raptor, поскольку соответствующие производственные мощности и цепочки поставок задействованы под самолеты F-35 Lightning II, объяснил ветеран Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx.

«Как бы просто это ни звучало, но правда заключается в том, что повторный запуск производственной линии F-22, вероятно, будет стоить столько же или даже потенциально дороже, чем разработка совершенно нового и потенциально лучшего истребителя», — пишет автор.

Ветеран отметил, что производственной линии F-22 Raptor не существует более десяти лет, а выпуск еще 194 таких самолетов обойдется в 50 миллиардов долларов. «Это составляет от 206 до 216 миллионов долларов за истребитель по сравнению с нынешней ценой F-35, составляющей около 80 миллионов долларов за планер», — подчеркнул Холлингс.

По мнению автора, строить новые F-22 Raptor было бы непрактично, поскольку, в частности, существует программа Next Generation Air Dominance (NGAD). Между тем ветеран уверен, что в настоящее время F-22 Raptor является лучшим в мире истребителем пятого поколения.

В июне Холлингс назвал российский Су-57 худшим в мире истребителем пятого поколения.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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