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Названы премущества российского пистолета Лебедева перед австрийским Glock

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский пистолет Лебедева (ПЛ) имеет преимущества перед лучшими мировыми аналогами, в частности австрийским Glock, рассказал ТАСС заместитель генерального директора — главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Замгендиректора назвал такие особенности оружия, как всеядность «относительно применяемых боеприпасов» и «исключительная эргономика». «Притом что ПЛ по массогабаритным характеристикам находится в одной линейке с аналогами, хотел бы еще раз подчеркнуть эргономику этого пистолета и, как следствие, лучшую управляемость, большую боевую и практическую скорострельность», — сказал главный конструктор.

В мае генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов сообщил, что новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1 приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии).

В октябре 2020 года «Калашников» показал видео компактного пистолета Лебедева, который придет на смену пистолета Макарова.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Компании
Glock GmbH
Концерн Калашников
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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