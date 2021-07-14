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Naked Science

Blue Origin получила лицензию на пилотируемые полеты New Shepard

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Источник изображения: naked-science.ru

Федеральное управление гражданской авиации США выдало Blue Origin лицензию на запуски космического корабля New Shepard с людьми на борту. Если ничего не изменится, первый такой полет состоится 20 июля.

Об одобрении Федеральным авиационным управлением (FAA) лицензии для Blue Origin сообщило Reuters. Чтобы ее получить, Blue Origin должна была подтвердить, что аппаратное и программное обеспечения корабля гарантирует безопасный полет. Испытания продемонстрировали, что New Shepard соответствует нормативным требованиям. Лицензия будет действовать до августа.

На сегодня корабль New Shepard совершил серию беспилотных испытаний: практически все они завершились успешно. Последний тест провели 14 апреля.

Полет New Shepard состоится спустя чуть более недели после того, как компания Virgin Galactic успешно запустила экипаж, включая ее основателя, британского миллиардера Ричарда Брэнсона, на своем новом суборбитальном корабле SpaceShipTwo.

Virgin Galactic и Blue Origin работают над тем, чтобы открыть новую эру коммерческих путешествий в так называемой космической гонке миллиардеров. Их концепции имеют существенные отличия. SpaceShipTwo запускают методом воздушного старта, используя самолет-носитель. В свою очередь, New Shepard — пилотируемая капсула, которая стартует вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты. Носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью двигателя, а капсула приземляется на парашютах.

Капсула New Shepard

Источник изображения: wikipedia

Предстоящая миссия будет примечательной еще и потому, что она предполагает новый мировой рекорд. Одним из четырех человек, которые полетят на корабле, станет 82-летняя Уэлли Фанк. В случае успеха она превзойдет рекорд астронавта Джона Гленна, который тот установил в возрасте 77 лет, когда в 1998 году отравился в космос на шаттле Discovery.

Уэлли Фанк

Источник изображения: reuters

Трансляцию первого пилотируемого запуска New Shepard вы сможете посмотреть на нашем сайте. Предварительное время старта — 16:00 (мск).

Ранее в России хотели создать условный аналог системы New Shepard. Разработкой комплекса занималась частная компания «КосмоКурс», которая кроме прочего планировала построить космодром под Нижним Новгородом.

Весной стало известно о закрытии компании и сворачивании всех проектов из-за инвестиционных рисков. Ранее также сообщали о трудностях с получением нормативных документов от Минобороны.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
SpaceShipTwo
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