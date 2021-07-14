Шойгу: парад в День ВМФ в Петербурге станет самым масштабным по сравнению с предыдущими

Всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.

"Пятый по счету в новейшей истории, он [парад] проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что "по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным".

По словам министра, всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекается свыше 4 тыс. военнослужащих. В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолетов и вертолетов, сообщил Шойгу.