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ТАСС

Шойгу: парад в День ВМФ в Петербурге станет самым масштабным по сравнению с предыдущими

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Главный военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад в Петербурге.
Источник изображения: rg.ru

Всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.

"Пятый по счету в новейшей истории, он [парад] проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что "по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным".

По словам министра, всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекается свыше 4 тыс. военнослужащих. В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолетов и вертолетов, сообщил Шойгу.

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Шойгу Сергей
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