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Илон Маск «поаплодировал» Дмитрию Рогозину

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Источник изображения: Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Глава корпорации SpaceX Илон Маск «поаплодировал» директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в своем Twitter.

Американский предприниматель отреагировал на заявление Рогозина о том, что российские олигархи должны вкладываться в развитие космической промышленности, поставив им в пример британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson).


«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — заявил в своем Twitter 11 июля глава Роскосмоса. 13 июля Илон Маск прокомментировал сообщение Рогозина двумя эмодзи «аплодисменты».

В своем сообщении Дмитрий Рогозин также написал, что полет Брэнсона можно не относить к профессиональной космонавтике, однако не считать это событие знаковым с точки зрения развития технологий нельзя.

Космический корабль VSS Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и вернулся на Землю 11 июля. Позже предприниматель заявил, что мечтал о полете с детства и назвал свое путешествие волшебным.


Андрей Ставицкий

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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
DRDO
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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