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Брэнсон рассказал о своем полете в космос

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Источник изображения: Фото: JOE SKIPPER / Reuters

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, совершивший в воскресенье, 11 июля, полет к границе космоса, сообщил, что ничто не могло подготовить его к видам Земли оттуда. Слова бизнесмена опубликованы на сайте корпорации Virgin Group.

«Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно», — отметил он.

Ранее космический корабль VSS Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и вернулся на Землю. Вместе с Брэнсоном, которому скоро исполнится 71 год, на борту судна производства его собственной компании Virgin Galactic, отправившегося в суборбитальный полет, находились еще пять человек. В частности, это пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
DRDO
Virgin Galactic
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