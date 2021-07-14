Министр обороны Сергей Шойгу рассказал об испытаниях Як-152 и УТС-800 для учебной авиации

Самолеты Як-52 пилотажной группы "Первый полет" выполняют демонстрационный полет на авиационном фестивале малой авиации "Небо: теория и практика".

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Российское военное ведомство проводит испытания двух перспективных самолетов для учебной авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Для обновления парка учебных машин на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки Як-152 и УТС-800. Сегодня обсудим, что еще необходимо сделать для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков", - сказал министр на селекторном совещании.

Говоря о состоянии и перспективах развития военной учебной авиации, он отметил, что "наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников, а их должно быть не менее 700 в год - позволяет эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов с высокими боевыми возможностями".

"В свою очередь материальная база вузов должна включать не менее пятисот современных учебно-тренировочных самолетов и двухсот вертолетов", - добавил Шойгу.