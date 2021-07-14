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РИА Новости

"Воруют эшелонами". Как "пилят" оборонные деньги в Пентагоне

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Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США.
Источник изображения: © Фото : Natalie Stanley

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Уходя из Афганистана, США оставляют за собой полный хаос и неразбериху — талибы уже заняли большую часть сельской местности страны и готовятся осаждать крупные города. Миллиарды долларов, выделенные Пентагоном на обучение и оснащение афганской армии, попросту ушли в никуда. Отчасти причина этого — коррупция в американском военном ведомстве и нецелевое расходование бюджетных средств. О том, как "пилят" в Пентагоне, — в материале РИА Новости.

Деньги в песок

Как известно, больше всего воруют там, где больше всего денег. Американцы, обладающие крупнейшим военным бюджетом в мире, — не исключение. Год за годом Пентагон не может отчитаться за миллиарды, потраченные неизвестно на что. Сейчас специальная комиссия конгресса подсчитывает средства, израсходованные за 20 лет в Афганистане. Как показали прошлые проверки, самая долгая война в истории США превратилась для бюджета в черную дыру.

Последний аудит проводили в 2019-м. Как выяснила комиссия специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), с 2008-го США построили или закупили капитальные активы в этой стране на 7,8 миллиарда долларов, причем 6,5 миллиарда предоставил Пентагон. Но около 30 процентов общей суммы — 2,4 миллиарда — попросту пропали. Закупленные на них активы либо не эксплуатировались, либо использовались не по назначению, либо их вообще бросили. А многое банально "распилили" подрядчики.

К примеру, американцы профинансировали строительство полицейской академии для женщин в провинции Бамиан — почти семь миллионов долларов. Здание поставили, но ведь в Афганистане обучать женщин силовым профессиям нельзя.

Крупная партия транспортных самолетов для афганских ВВС за почти полмиллиарда долларов оказалась непригодной для эксплуатации, и ее сдали на металлолом. Построенная за полмиллиона долларов больница в провинции Парван пустовала: не было мебели и оборудования, хотя деньги на это выделяли.

Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан

Источник изображения: © РИА Новости / Филипп Прокудин

Есть в отчете SIGAR и вовсе удивительные вещи. Так, от десяти до 43 миллионов долларов ушло на одну заправочную станцию где-то в афганской глуши. Не менее 150 миллионов потратили на строительство роскошных частных вилл для американского военного командования, хотя эти деньги должны были укрепить экономику Афганистана. Еще десятки миллионов поглотили так и не реализованные программы по модернизации промышленности, а также добыче полезных ископаемых.

"Грязные" тыловики

Недостроенные школы, заброшенные военные объекты, здания без электричества и внутренней отделки, дешевый асфальт на новых автомагистралях, некачественное снаряжение, обмундирование и вооружение... Как ни странно, многие институты государственной власти Афганистана по-прежнему держатся на инфраструктуре, созданной еще советскими специалистами более 30 лет назад. Даже приблизительно не подсчитать, сколько денег прикарманили нечистые на руку подрядчики, лоббисты и финансисты из Вашингтона. Но сумма как минимум девятизначная.

Военный бюджет США практически никогда не соответствует реальным тратам оборонного ведомства. Так, только за 2018-й независимая проверка в Пентагоне выявила, что свыше 800 миллионов долларов израсходованы неизвестно на что. Аудитом занималась известная компания Ernst & Young. Специалисты проверяли финансовую документацию управления тыла Министерства обороны и не обнаружили ни одного документа на траты в размере 465 миллионов. Также ничем не задокументированы 384 миллиона, выделенные на текущие проекты.

Одно лишь управление тыла Пентагона расходует около 40 миллиардов долларов в год — это чуть меньше всего военного бюджета России. Этими средствами распоряжаются 25 тысяч сотрудников, которые совершают по 100 тысяч военных заказов в сутки. Непаханое поле для коррупции. Согласно докладу конгресса, именно в карманах тыловиков оседает внушительная часть неучтенных бюджетных денег.

Больше тысячи дел

Общие же суммы, выделенные Вашингтоном на национальную оборону и пропавшие бесследно, и вовсе фантастические. В 2020-м американские СМИ оценили бухгалтерскую черную дыру Пентагона в 35 триллионов долларов. По информации портала YahooFinance, именно столько военное ведомство внесло в "корректировки бухгалтерского учета". В 2018-м было поменьше — 30,7 триллиона.

Американские военные на юго-востоке Афганистана

Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

Разумеется, украли не все — это просто невозможно. Экономисты считают, что бухгалтерскими изменениями сознательно запутывают финансы оборонного ведомства. В эти 35 триллионов входят суммы, которые в процессе перемещения между счетами учитывали дважды, трижды и даже четырежды.

Очевидно, Пентагону это крайне удобно. Непрозрачность финансов военного ведомства для общества и СМИ позволяет расходовать серьезные средства на сомнительные программы, не опасаясь контроля. Западные СМИ практически никогда не называют конкретных коррупционеров и расхитителей бюджетных денег.

В 2017-м в ВМС США разразился скандал. Десятки действующих и бывших офицеров обвинили в получении взяток при реализации госзаказа, раскрытии секретной информации и различных махинациях с подрядами. Под следствие попали почти 440 человек.

А всего, по данным издания Government Executive, c 2013-го по 2017-й американские суды рассмотрели более тысячи дел, связанных с мошенничеством и коррупцией в Пентагоне. Уголовному преследованию подверглись 1087 сотрудников. С ответчиков взыскали 368 миллионов долларов штрафов, 370 миллионов вернули посредством реституции, 63 миллиона — конфискацией имущества.

Президент Афганистана Ашраф Гани во время визита на авиабазу Баграм

Источник изображения: © REUTERS / Afghan Presidential Palace

США, несмотря на самый большой оборонный бюджет в мире, сталкиваются в военном строительстве с теми же проблемами, что и менее благополучные государства.

"Распил" денег, нецелевое расходование средств, неверное расставление приоритетов в финансировании — неотъемлемые атрибуты Вооруженных сил США. Просто об этом предпочитают лишний раз не вспоминать.

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Страны
Афганистан
Вьетнам
Россия
США
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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