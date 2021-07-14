"Калашников" предложит пистолет Лебедева ближневосточным заказчикам

Первый публичный показ пистолета Лебедева был проведен на международной оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ. По словам главного конструктора компании Сергея Уржумцева, интерес иностранных партнеров к этому пистолету был значительный

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") предложит новейший пистолет Лебедева ближневосточным заказчикам. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора - главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

"В настоящее время мы делаем более детальные презентации изделий отдельным заказчикам. В частности, с рядом ближневосточных заказчиков будем вести переговоры", - сказал Уржумцев.

По его словам, первый публичный показ пистолета Лебедева был проведен на международной оружейной выставке IDEX 2021, которая проходила в ОАЭ. "Интерес иностранных партнеров к этому пистолету был значительный", - добавил Уржумцев.

Пистолет Лебедева - новейший образец компактного стрелкового оружия разработки "Калашникова".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.