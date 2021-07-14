Главный конструктор "Калашникова": в модульном пистолете Лебедева очень много ноу-хау

Пистолет Лебедева, завершивший государственные испытания в марте 2021 года, стал первым за последние полтора десятилетия образцом компактного стрелкового оружия, разработанным Группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Семейство пистолетов, которое создается на основе этого образца, позволит закрыть все ниши компактного оружия как на внутреннем, так и на внешнем рынке. О ноу-хау пистолета Лебедева, планах его дальнейшего совершенствования и создания нового оружия на его основе в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора - главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

- Сергей Владимирович, сколько в среднем проходит времени от чертежа до производства готового оружия?

- Жизненный цикл изделия не совсем корректно отсчитывать с момента создания чертежа. Чертеж появляется на этапе создания комплекта конструкторской документации в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР). Помимо чертежей идет разработка эксплуатационной документации, учебно-тренировочных средств, определяется перечень покупных элементов, входящих в состав изделия, уточняются или определяются базовые критические технологии и многое другое.

Если говорить о пистолетах МПЛ (модульный пистолет Лебедева) и МПЛ1 (специальная версия), то они создавались в рамках ОКР "Рысь". Все работы регламентированы государственными стандартами, которые определяют порядок, виды и объем работ на каждом этапе, чтобы обеспечить качество и соответствие разрабатываемого изделия требованиям заказчика. В случае МПЛ и МПЛ1 заказчиком выступила Росгвардия, от нее мы получили основные требования к пистолету и тактико-технические характеристики.

Пистолет Лебедева МПЛ1 Источник изображения: © Калашников.Media

Четкие сроки выполнения ОКР в целом и этапов отдельно определяются в договоре на выполнение работы и по стрелковому оружию в среднем занимают около трех лет. Все начинается с технического проекта - это один из самых значимых этапов, хотя в рамках него не создается конструкторская документация и не проводятся полноценные испытания. В это время идет поиск и обоснование наиболее оптимальных инженерных решений, которые позволят сделать оружие, превосходящее по своим характеристикам существующие аналоги, и обеспечить соответствие разрабатываемого изделия требованиям заказчика.

На этом же этапе также проходит обоснование экономики проекта. Ведь можно сделать замечательный образец, но по такой цене, что его никто никогда не купит.

- Когда начинается производство нового образца стрелкового вооружения?

- Нет, для производства еще рано. Следующий этап - это как раз создание конструкторской документации. Затем производится партия опытных образцов, проходят предварительные испытания. Предварительные испытания проводит комиссия разработчика вместе с представителями заказчика.

Предварительные испытания редко проходят без замечаний, поэтому сразу после них начинается работа по корректировке конструкторской документации. После нескольких подобных корректировок и повторных испытаний документации присваивают первую литеру опытного образца - литеру "О". Вновь выпускается партия опытных образцов, и они передаются на государственные испытания, которые проводит заказчик с участием представителей разработчика. Если по итогу этих испытаний изделие подтверждает соответствие изначально заявленным тактико-техническим характеристикам, то конструкторской документации присваивается литера "О1". Это означает, что изделие можно передавать в серийное производство.

- Как проходят проверки продукции на качество?

- В процессе серийного производства изделие проходит целый ряд проверок, тестов, испытаний. На предприятиях эта функция закреплена за соответствующими службами производства и качества, которые в процессе производственного контроля и предъявительских испытаний проводят оценку соответствия выпускаемых изделий требованиям конструкторской документации. Далее партии изделий предъявляются для приемки представителю заказчика, в данном случае Росгвардии.

Помимо этого, в процессе серийного производства изделия подвергают периодическим испытаниям, когда, например, раз в год берется выборка изделий и с ними проводятся все виды испытаний, в ходе которых изделия еще раз подтверждают все основные характеристики по надежности и безотказности в пределах назначенного ресурса. Поэтому стреляем мы очень много. Положительный результат периодических испытаний позволяет подтвердить качество в том числе ранее выпущенных изделий.

Заказчик же отстреливает "выборки". И если к какому-то из изделий в партии появляются вопросы, то вся партия возвращается изготовителю. А дальше проводятся мероприятия не только по доработке самих изделий, но и по устранению корневых причин, из-за которых эти изъяны появились. Поэтому все силы многоступенчатой работы технического контроля нацелены на то, чтобы выявлять причины возможного брака и устранять их еще до момента появления несоответствия. Потому что возможный брак - это финансовые и репутационные риски для всего предприятия.

Еще одним видом проверки качественной составляющей конструкции пистолетов является оценка в условиях реального применения. Часто реальный опыт эксплуатации оружия отличается от того, что написано в технической документации. Когда пистолет дают обычному бойцу, а не профессиональному испытателю, возникает вопрос, удобно ли работать с нашим пистолетом, правильно ли рассчитана его эргономика. Поэтому первая партия пистолетов будет передана на войсковую апробацию.

В настоящее время первые образцы уже проходят апробацию в частях Росгвардии. И до конца года мы планируем еще направить партию в количестве нескольких десятков. По ее итогам наверняка будут моменты, которые связаны не с техническими характеристиками пистолета, а с удобством эксплуатации. Все эти нюансы будут учтены в последующих поставках.

- В какой момент работы над изделием конструкторы определяются с материалами, с которыми они будут работать?

- Еще на ранних этапах любого проекта определяются так называемые базовые критические технологии, которые позволяют создавать продукт, соответствующий техническому заданию заказчика. Например, стволы МПЛ и МПЛ1 подвергаются термообработке по особому техпроцессу.

Еще одной особенностью пистолетов является то, что затворы выполнены из стали, а рамка с направляющими - из алюминия. Формально более твердая сталь могла бы быстро износить алюминий. Наше технологическое решение позволяет решить данную проблему и обеспечить стойкость направляющих рамки истиранию. В МПЛ вообще очень много технологических ноу-хау, внедренных на уровне базовых критических технологий.

- В чем особенность конструкции пистолета МПЛ?

- Основное в этом пистолете - это его эргономика. Из-за оптимального положения центра массы пистолет удобно лежит в руке, что позволяет при стрельбе минимизировать подброс. Этим достигается обеспечение высокой боевой скорострельности.

Также, как можно понять из названия, пистолет модульный, то есть из одной модели можно создать целую линейку образцов для выполнения разных задач. Это обеспечивается комплектацией: сменными стволами, прибором малошумной стрельбы, различными по размерам рукоятками, прицельными приспособлениями, наличием установочных баз для крепления дополнительного оборудования и многими другими элементами.

- Предполагается ли создание автоматического пистолета на базе пистолета Лебедева, который в перспективе может заменить автоматический пистолет Стечкина?

- Здесь не совсем как бы корректное сравнение - пистолет Стечкина снят с производства и с вооружения. Но тем не менее, да, мы рассматриваем, но это скорее будет категория субкомпактного пистолета-пулемета, отработку требований к которому мы сейчас ведем с потенциальными заказчиками, которые заинтересованы в данном классе стрелкового оружия.

- Ведется ли разработка пистолета Лебедева под другой калибр, например, 9х21 или 9х18?

- Нет, не ведется. Пока данный калиберный ряд в линейке пистолета Лебедева не рассматриваем.

- Какие модули разрабатываются в настоящее время для пистолета Лебедева?

​​​​​​​- В состав пистолета, как я уже говорил ранее, входит достаточно богатая комплектация, которая позволяет расширить его тактические возможности. Если говорить о создании дальнейших элементов модулей, то да, сейчас мы этот вопрос прорабатываем. В первую очередь за счет расширения линейки применяемых прицельных приспособлений. Например, сейчас рассматриваем вопрос по выбору специального малогабаритного коллиматорного прицела.

- Предполагается ли создание сверхкомпактной модификации пистолета Лебедева (по аналогии с ПСМ) и модификации со встроенным глушителем?

- Что касается сверхкомпактной модификации, да, такой образец в линейке ПЛ будет. По конкретным срокам сейчас невозможно сказать, так как это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии - это пистолет МПЛ, МПЛ1 и ПЛК.

Пистолет Лебедева ПЛК Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Сверх- или субкомпактный - это пистолет скрытого ношения. Я бы не стал сейчас раскрывать потенциальных заказчиков, сошлюсь только на мировой опыт. Практически во всех мировых пистолетных брендах - например, в линейке "Глок" - такое исполнение пистолета имеется. Объемы продаж не очень большие относительно базовых изделий, однако для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима.

- Можно ли говорить о том, что в перспективе будет создана целая линейка пистолетов Лебедева?

- Безусловно. В настоящее время ПЛ представлен тремя образцами. Действительно, линейка будет расширяться, в первую очередь за счет создания гражданских версий этого пистолета и, в перспективе, сверхкомпактной версии.

- В чем основные преимущества ПЛ по сравнению с аналогами?

- Не только относительно "Глока", но и прочих лучших мировых аналогов - ПЛ отличается исключительной эргономикой. С другой стороны, все модификации ПЛ всеядны относительно применяемых боеприпасов. Речь идет как об обычных боеприпасах класса 9х19 "Люгер", так и бронебойных класса 7Н21. При том, что ПЛ по массогабаритным характеристикам находится в одной линейке с аналогами, хотел бы еще раз подчеркнуть эргономику этого пистолета и, как следствие, лучшую управляемость, большую боевую и практическую скорострельность.

- Проявляют ли иностранные заказчики интерес к пистолету Лебедева?

- Да, интерес имеется. Первый публичный показ ПЛ был проведен на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая проходила в ОАЭ. Интерес иностранных партнеров к этому пистолету был значительный. В настоящее время мы делаем более детальные презентации изделий отдельным заказчикам. В частности, с рядом ближневосточных заказчиков будем вести переговоры.

- Что можно сказать про автоматы АК-200 и АК-205, которые уже поступили в распоряжение бойцов Росгвардии?

- Изначально автоматы этой серии рассматривались как модернизированные версии АК серии 100, у них лучше эргономика, можно устанавливать дополнительные приборы для повышения боевой эффективности. В частности, у них появились планки Пикатинни, для установки дополнительного оборудования: электронных приборов прицеливания, рукояток, целеуказателей. Приклад стал телескопического типа, что позволяет адаптировать автомат с учетом эргономики и экипировки военнослужащего.