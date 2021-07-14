"Калашников" разработает замену пистолету Стечкина

В настоящее время ведется отработка технических требований к новому образцу, в котором будут применены технологии новейшего пистолета Лебедева, сообщил главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработает субкомпактный пистолет-пулемет для замены автоматического пистолета Стечкина (АПС). Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора - главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

По его словам, в новом образце будут применены технологии новейшего пистолета Лебедева. "Здесь не совсем как бы корректное сравнение: пистолет Стечкина снят с производства и с вооружения. Но тем не менее мы рассматриваем. Это, скорее, будет категория субкомпактного пистолета-пулемета", - пояснил Уржумцев.

Он отметил, что в настоящее время ведется отработка технических требований к новому образцу. "Отработку требований мы сейчас ведем с потенциальными заказчиками, которые заинтересованы в данном классе стрелкового оружия", - добавил Уржумцев.

Автоматический пистолет Стечкина - единственный советский образец субкомпактного автоматического оружия и один из наиболее популярных в мире в данном классе стрелкового оружия. Пистолет Лебедева - новейший образец компактного стрелкового оружия разработки "Калашникова".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.