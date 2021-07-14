Войти
ТАСС

"Калашников" разработает замену пистолету Стечкина

279
0
0
АПС
Автоматический пистолет Стечкина (АПС).
Источник изображения: Сергей Бобылев / ТАСС

В настоящее время ведется отработка технических требований к новому образцу, в котором будут применены технологии новейшего пистолета Лебедева, сообщил главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработает субкомпактный пистолет-пулемет для замены автоматического пистолета Стечкина (АПС). Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора - главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

По его словам, в новом образце будут применены технологии новейшего пистолета Лебедева. "Здесь не совсем как бы корректное сравнение: пистолет Стечкина снят с производства и с вооружения. Но тем не менее мы рассматриваем. Это, скорее, будет категория субкомпактного пистолета-пулемета", - пояснил Уржумцев.

Он отметил, что в настоящее время ведется отработка технических требований к новому образцу. "Отработку требований мы сейчас ведем с потенциальными заказчиками, которые заинтересованы в данном классе стрелкового оружия", - добавил Уржумцев.

Автоматический пистолет Стечкина - единственный советский образец субкомпактного автоматического оружия и один из наиболее популярных в мире в данном классе стрелкового оружия. Пистолет Лебедева - новейший образец компактного стрелкового оружия разработки "Калашникова".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стечкин
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Похожие новости
21.09.2020
Мастера оружейных дел. Самые известные отечественные конструкторы стрелкового оружия
23.05.2019
Пистолет без излишеств. Как простой и надежный "Макаров" стал мировой оружейной легендой
20.09.2017
Стрельба по-крупному
23.04.2014
Новая броня спецназа
12.03.2012
Россия показала в Таиланде старую технику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 08:55
  • 840
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год