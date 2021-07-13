Хорваты создали робота для радиационной и химической разведки.

Хорватская компания DOK-ING представила бронированного наземного робота Komodo. Он предназначен для радиационной, химической и биологической разведки и может работать при высоких температурах, полном задымлении и отсутствии кислорода. При этом Komodo подходит и для обычных инженерных работ.

Обычно разведку в местах, где могло применяться оружие массового поражения или произошла катастрофа, ведут несколько бойцов с измерительным оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Роботы позволяют значительно ускорить этот процесс и снизить риски для людей.

Разработкой робототехнических комплексов для радиационной, химической и биологической разведки занимаются в ряде стран. В США их с 2015 года создает компания iRobot на базе переносного робота 510 PackBot, который весит 27 килограмм. О разработке робототехнического комплекса для радиационной, химической и биологической разведки в России стало известно в январе. В его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.

Хорватская компания DOK-ING представила наземного робота Komodo 29 июня на своем мероприятии в Загребе. Это беспилотная бронированная гусеничная машина, предназначенная для радиационной, химической и биологической разведки. При этом робот подходит и для обычных инженерных работ.

Komodo весит 17 тонн и оснащен гибридной силовой установкой из дизель-генератора, приводных электродвигателей и комплекта аккумуляторных батарей. Благодаря последним он может работать при высоких температурах, полном задымлении и отсутствии кислорода. Робот развивает скорость до 30 километров в час, и на пути умеет распознавать и объезжать препятствия. Чтобы перемещать грузы, у него есть манипулятор в задней части и бульдозерный нож-щит в передней. Первый поднимает до 900 килограмм, а второй — до двух тонн. При этом нож-щит еще способен перемещать преграды весом до десяти тонн и удалять почву во время дезактивации поверхностей.

В армии роботы могут вести не только разведку, но и боевые действия. Ранее мы писали, как наземные гибридные роботы RCV-L на испытаниях стреляли из пулемета и запускали ракету Javelin.

Василиса Чернявцева