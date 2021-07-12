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Робототехнический комплекс Komodo

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Хорватская компания DOK-ING, известная своми радиоуправляемыми бронированными инженерными машинами, широко применяемыми (в основном для разминирования) вооруженными силами по всему миру (в том числе США и России), 29 июня 2021 года представила на своем предприятии в Загребе безэкипажную многоцелевую бронированную гусеничную машину (робототехнический комплекс) нового поколения Komodo.

Опытный образец безэкипажной многоцелевой бронированной гусеничной машины (робототехнического комплекса) Komodo хорватской компании DOK-ING. Загреб, 29.06.2021 (с) DOK-ING

Робототехнический комплекс Komodo был разработан DOK-ING в сотрудничестве с факультетом электротехники и вычислительной техники Загребского университета. Стоимость НИОКР составила 2,5 млн евро, из которых 50 процентов были профинансированы Европейским структурным и инвестиционным фондом (ESI Fund), а сам проект был включен Европейской комиссией в список из 20 оборонных программ европейских стран, поддерживаемых на уровне ЕС.

Комплекс Komodo предназначен в первую очередь для ведения радиационной, химической и биологической разведки в местах предполагаемого применения ОМП или соответствующих катастроф, а также для выполнения инженерной разведки и инженерных работ в таких местах. Наряду с этим, Komodo может применяться и как инженерная машина в "обычных" условиях.

Подобно другим типовым машинам DOK-ING, Komodo выполнен на гусеничном шасси и в бронированном корпусе. Полная масса машины 17 тонн. Длина машины 7,3 м, ширина 2,3 м. Ходовая часть имеет по пять опорных катков на борт. Машина оснащена гибридной силовой установкой, включающей дизель-генератор, приводные электродвигатели и комплект аккумуляторных батарей. Работа возможна как напрямую от дизель-генератора, так и от аккумуляторов. Машина приспособлена для работы при высоких температурах, включая очаги пожаров, и при полном задымлении и отсутствии кислорода (в этом случае и применяется движение от аккумуляторов). Скоростьхода до 30 км/ч.

Эффективная дальность радиоуправления машины составляет 1,5 км. В систему управления введены элементы автономности и искусственного интеллекта, включая распознавание и объезд препятствий и режим "следуй за мной".

Как заявляется, комплекс Komodo способен выполнять следующие задачи:

- ведение радиационной, химической и биологической разведки, а также получение картины общей ситуационной осведомленности, с использованием широкого спектра датчиков и детекторов (различных типов и различных производителей по желанию заказчика, на прототипе установлено оборудование компаний Smith Detection и Bruker) и передовой видеосистемы;

- автоматический отбор проб воздуха, газов, жидких и твердых образцов;

- химическая, биологическая и радиологическая дезактивация различных объектов и поверхностей, боевой и небоевой техники, а также частичная самодезактивация:

- обследование состояния объектов и местности и ведение различных работ с помощью различных типов передних и задних сменных инструментов.

Роботизированная система будет иметь следующие возможности дезактивации на основе установленной автоматизированной системы дезактивации итальянской компании Cristanini:

- Обеззараживание объектов (роботизированным манипулятором с распылителем);

- Дезактивация людей (специальный установленный дезактивационный душ);

- Обеззараживание поверхности (передний нож/захват/насадка);

- Частичная самодезактивация (форсунки для распыления распределены по корпусу системы), эта же система используется для охлаждения корпуса при работе в очаге пожара;

- Опциональное применение распылителя Sanijet (или другого типа) в качестве дополненительной установки на роботизированной платформе.

В корпусе машины размещен бак для жидкости для пожаротушения или дезактивации. В задней части Komodo имеет многофункциональную стрелу-роботизированный манипулятор, который в роли крана может поднимать грузы до 900 кг с вылетом до 4 м. Манипулятор оснащен распылителем для дезактивации или пожаротушения. В носовой части машины установлен бульдозерный нож-щит со встроенным захватом. С помощью ножа-щита и захвата машина может перемещать грузы и преграды весом до десяти тонн или поднимать весом до двух тонн. Кроме того, нож щит может использоваться для удаления почвы для дезактивации поверхностей.

Опытный образец безэкипажной многоцелевой бронированной гусеничной машины (робототехнического комплекса) Komodo хорватской компании DOK-ING (с) DOK-ING

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