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В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2021" участники форума обсудят развитие боевой экипировки

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Боевая экипировка «Ратник-3», представленная в Национальном центре промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" в Москве.
Боевая экипировка «Ратник-3», представленная в Национальном центре промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

ЦАМТО, 12 июля. В этом году в рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2021" Главным командованием Сухопутных войск запланировано проведение открытого круглого стола по вопросам развития боевой экипировки военнослужащих.

Работа круглого стола "Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути ее совершенствования" позволит обсудить пути дальнейшего развития экипировки военнослужащих в направлениях повышения мобильности военнослужащего и снижения ее собственного веса. Кроме того, речь пойдет о разработках, которые используются в боевой экипировке и позволяют эффективнее решать боевые задачи.

Также представители Главного командования Сухопутных войск и вузов примут участие в мероприятиях научно-деловой программы форума, проводимых другими органами военного управления, научными и образовательными организациями, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Минoбороны РФ
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