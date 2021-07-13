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KSK Германии отрабатывает освобождение заложников

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KSK Германии отрабатывает освобождение заложников
KSK Германии отрабатывает освобождение заложников.
Источник изображения: invoen.ru

Почти в течение года Командование сил специального назначения (KSK) Германии не проводило операций и не участвовало в учениях. Подразделение полностью сосредоточилось на проведении реформ, обусловленных скандалами последнего времени. Подготовка к проведению операций началась во втором квартале 2021 года, в частности, для обеспечения безопасности вывода немецкого контингента из Афганистана. Согласно источникам, теперь оперативные мероприятия медленно, но верно наращиваются.

То же относится и к проводимым в настоящее время крупномасштабными учениями «Черная звезда» (Black Star), в ходе которых спецназ бундесвера при поддержке большого количества других подразделений отрабатывает освобождении за рубежом заложников из числа немецких граждан. Учения проходят в районе Мекленбургских озер (Mecklenburg), Тролленхагена (Trollenhagen), Бурга (Burg), Альтенграбова (Altengrabow) и Ленина (Lehnin). Центр управления учениями размещен на аэродроме Тролленхаген.

BlackStar2021. Последний инструктаж


Всего запланировано задействовать около 400 оперативных служб KSK Германии, разведки сухопутных войск, парашютно-десантных подразделений, медико-санитарных служб, авиации СВ и ВВС (самолеты Airbus A400M, C-160 Transall, вертолеты NH90). Отработка всех вопросов займет четыре недели.

Серия учений Black Star используется не только для подготовки личного состава, но и для национальных межвидовых и межведомственных аттестаций. Считается, что после сертификации в течение следующих 18 месяцев KSK будет готово предоставить силы для операций по освобождению немецких граждан за рубежом.

Black-Star 2021. Экипировка личного состава KSK Германии


Дивизия сил специальных операций и её  парашютисты имеет постоянную задачу по предоставлению личного состава для операций по эвакуации немецких граждан из-за границы в рамках национального управления рисками и кризисами (natRKM). Эти силы могут быть вызваны в течение нескольких часов или дней и подлежат развертыванию по всему миру. В случае, если простой или, возможно, вооруженной эвакуации недостаточно и требуется освобождение заложников – эту задачу берет на себя KSK Германии. В рамках natRKM перед Командованием СпН бундесвера стоит постоянная задача по поддержанию готовности соответствующих сил.

Посадка целевой группы в вертолет NH90


Поскольку в подобной операции требуется идеальное согласование различных процессов – помимо подразделений коммандос обучение проходят ВВС, армейская авиация, медико-санитарный взвод KSK, кинологи со служебными собаками, центр управления специальными операциями (Special Operations Terminal Attack Controller, SOTAC) и другие элементы. Перед тренировками в поле проводятся командно-штабные учения.

BlackStar 2021. Взаимодействие целевой группы KSK Германии c авиацией СВ


Руководящие документы бундесвера определяют всего три независимых сложных ситуации, которые должны быть разрешены «операциями по освобождению заложников» (Hostage Release Operations, HRO). Сложность такой операции в рамках natRKM доказывает то, что целевую (оперативную) группу HRO возглавляет командир KSK.

Ядро целевой группы HRO формируется из роты коммандос и дополняется другими специалистами KSK или всего бундесвера. Помимо авиации могут привлекаться военнослужащие СВ с расширенной подготовкой для специальных операций (SpezlKrH EGB), воздушно-десантный компонент РЭБ для непосредственной поддержки операций (LEKE), эксперты Командования стратегической разведки (KSA), а также выходцы из других служб.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Страны
Афганистан
Германия
Продукция
A400M
NH90
Компании
Airbus
Проекты
636.3
Военные учения
Медицина
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