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В США удивились «сомнительным» кормовым пушкам российского Ту-95МС

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Источник изображения: Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Устаревающий российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС имеет оборонительное вооружение времен холодной войны, удивляются в американском издании The Drive, комментируя одно из недавних видео Минобороны России.

В публикации обратили внимание на кадр, на котором в кормовой части бомбардировщика-ракетоносца заметна пара 23-миллиметровых авиационных пушек. «Ту-95МС управляется экипажем из семи человек, все из которых, кроме одного, размещаются в герметичном отсеке в носовой части фюзеляжа. Хвостовой стрелок, однако, имеет отдельный отсек в кормовой части, откуда управляет 23-миллиметровыми пушками», — пишет издание.

The Drive напоминает, что американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, который еще более стар, чем Ту-95МС, лишился кормовой пушки после холодной войны. «В конечном итоге ценность хвостовых орудий, стреляющих обычными боеприпасами, весьма сомнительна для любых боевых задач, которые Ту-95МС может выполнять», — пишет издание, допуская, что кормовые пушки могут обстреливать радарные и тепловые снаряды-обманки.

В июле журнал The National Interest написал, что советские (российские) стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М, Ту-95 и Ту-160 и их разнообразные модернизации являются старыми, но все еще опасными.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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