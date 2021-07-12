Турецкий «уничтожитель» российского «Панциря» установил рекорд

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akinci установил рекорд среди турецких беспилотников. Соответствующее видео в Twitter выложила компания Baykar.

Отмечается, что беспилотник смог достичь высоты в 11,6 километра, провести в воздухе 25 часов 46 минут и пролететь 7507 километров. Согласно Baykar, набранная высота является рекордной для БПЛА турецкой разработки.

В апреле компания Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения повышенной дальности MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс, напоминающий «Панцирь» российского производства.

В августе 2020 года первый полет совершил второй прототип Akinci, оснащенный двумя турбовальными двигателями АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».

Иван Потапов