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Турция показала «уничтожение» российского «Панциря»

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Первый полёт Akıncı
Первый полёт Akıncı.
Источник изображения: defence-ua.com

Турецкая компания Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), напоминающий «Панцирь» российского производства.



На видео боеприпас сбрасывается с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Akinci, производимого турецкой компанией Baykar.

В ноябре 2020 года директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил, что западные страны лишили Турцию доступа к двигателям для военной техники, в частности для ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar TB2, производимых Baykar.

В августе того же года первый полет совершил второй прототип Akinci, оснащенный двумя турбовальными двигателями АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АИ-450
Компании
Roketsan
Персоны
Пухов Руслан
Проекты
2020-й год
БПЛА
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