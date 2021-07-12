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Интерфакс-АВН

Российские самолеты провели учение по поиску баз условных боевиков в горах Киргизии

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Cу-25СМ3
Cу-25СМ3.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Экипажи штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы Кант в Киргизии провели учение по поиску баз условных боевиков, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в субботу.

"В условиях разреженного воздуха полигона Эдельвейс в Иссык-Кульской области российские летчики выполнили задачи по поиску замаскированных в складках горного рельефа баз условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пилотами были отработаны приемы выхода из-под условных ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника с одновременной передачей данных на наземные пункты управления.

"Всего к учению привлекалось до 400 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, а также служб наземного обеспечения полетов, 10 самолетов и свыше 30 единиц автомобильной техники", - сообщили в ЦВО.

6 июля в пресс-службе ЦВО сообщили, что ударные и транспортно-боевые вертолеты российской военной базы в Таджикистане провели учение с пусками ракет. Маневры прошли на фоне обострившейся обстановке в Афганистане.

"В Таджикистане в ходе летно-тактического учения экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 201-й военной базы нанесли ракетный удар по группировке условного незаконного вооруженного формирования", - сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

По словам военных, в летно-тактическом учении задействовали два ударных вертолета Ми-24 и два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1, около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов страны. Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

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