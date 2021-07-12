На Украине признались в «ракетном каннибализме»

Украина для поддержания собственных средств противовоздушной обороны прибегает к «ракетному каннибализму», пишет Defense Express.

Информационно-аналитическое агентство признает, что возможности по ремонту украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «находятся на грани истощения», поскольку последние приходится поддерживать «каннибализмом» техники советского производства.

Defense Express отмечает, что, согласно начальнику зенитных ракетных войск полковнику Борису Генову, в настоящее время на Украине на боевом дежурстве находятся более 40 ЗРК, тогда как, согласно данным агентства, в 2016 году страна имела 60 дивизионов ЗРК.

Агентство пишет, что Минобороны Украины «пора заказать разработку национального ЗРК».

В июле агентство написало, что Россия перебросила в Крым беспилотник «Орион», который по своим возможностям уступает украинскому Bayraktar ТВ2 турецкого производства.

Иван Потапов