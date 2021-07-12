Войти
Lenta.ru

На Украине признались в «ракетном каннибализме»

743
0
+1
Источник изображения: Фото: Srdjan Popovic / commons.wikimedia.org

Украина для поддержания собственных средств противовоздушной обороны прибегает к «ракетному каннибализму», пишет Defense Express.

Информационно-аналитическое агентство признает, что возможности по ремонту украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «находятся на грани истощения», поскольку последние приходится поддерживать «каннибализмом» техники советского производства.

Defense Express отмечает, что, согласно начальнику зенитных ракетных войск полковнику Борису Генову, в настоящее время на Украине на боевом дежурстве находятся более 40 ЗРК, тогда как, согласно данным агентства, в 2016 году страна имела 60 дивизионов ЗРК.

Агентство пишет, что Минобороны Украины «пора заказать разработку национального ЗРК».

В июле агентство написало, что Россия перебросила в Крым беспилотник «Орион», который по своим возможностям уступает украинскому Bayraktar ТВ2 турецкого производства.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
Орион БПЛА
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.07.2021
Украина купит подержанный британский ледокол
09.07.2021
На Украине сравнили российский «Орион» с «хозяевами рынка»
25.05.2021
Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши
01.03.2021
В Турции усомнились в эффективности российских систем РЭБ против Bayraktar
27.11.2020
Ответ и «Жнецу», и «Байрактару»: российские ударные БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол