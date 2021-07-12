Украина купит подержанный британский ледокол

В текущем году Украина может купить у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде, сообщает Defense Express, ссылаясь на заявление директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.

Речь идет о подержанном британском корабле James Clark Ross, который Лондон готов продать Киеву за пять миллионов долларов.

Согласно информационно-консалтинговому агентству, соответствующее решение, которое должно быть утверждено Верховной Радой, принято правительством страны.

Defense Express уверяет, что Украина в случае приобретения ледокола может его использовать в течение 20-25 лет.

Агенство отмечает, что James Clark Ross спушен на воду в 1990 году, а «цена в пять миллионов долларов — лишь вершина айсберга, особенно в расходной части».

Согласно Defense Express, в настоящее время ледокол находится на Фолклендских островах.

В июле агентство написало, что Россия перебросила в Крым беспилотник «Орион», который по своим возможностям уступает украинскому Bayraktar ТВ2 турецкого производства.

Иван Потапов