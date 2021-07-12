Главное командование Сухопутных войск проведет круглый стол по развитию ракетных войск и артиллерии

ЦАМТО, 9 июля. В этом году в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2021" Главным командованием Сухопутных войск запланировано проведение открытого круглого стола по вопросам развития ракетных войск и артиллерии.

Работа круглого стола "Направления развития РВиА, взгляд в будущее" позволит обсудить результаты анализа современного состояния форм и способов боевого применения РВиА, оценку их роли и места в военных конфликтах будущего, возможности и направлений использования современных достижений науки и техники при создании новых образцов вооружения. Кроме того, речь пойдет о научно-техническом сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями, вузами, предприятиями оборонно-промышленного комплекса в интересах строительства РВиА и подготовке специалистов для ракетных войск и артиллерии.

Также представители Главного командования Сухопутных войск и вузов примут участие в мероприятиях научно-деловой программы Форума, проводимых другими органами военного управления, а также научными и образовательными организациями, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.