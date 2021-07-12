Два стратегических бомбардировщика Ту-160 в ходе учений перебазированы на аэродром на Чукотке рядом с границей с США

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые способны нести ядерное оружие, в ходе учений перелетели из Саратовской области на аэродром "Анадырь" на Чукотке, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

"Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров. Продолжительность полета - чуть более 7 часов", - сообщили в военном ведомстве.

"Перелет из пункта дислокации на Чукотку прошел штатно. Никаких замечаний не было. Задачи, которые стояли перед экипажами на этот перелет, выполнены", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Перелет на аэродром Анадырь экипажей Ту-160 - это один из эпизодов, проводимых в ходе плановых летно-тактических учений с авиационными частями дальней авиации", - сказал он.

Ту-160 осуществляли перелет на Чукотку в 2020, 2019 и 2018 годах.

6 июля Минобороны РФ сообщило о старте учений дальней авиации. В маневрах задействованы стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. По учебной тревоге были подняты части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщили военные.

"В ходе мероприятий боевой подготовки экипажам дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах", - сообщило Минобороны РФ.

В марте этого года российские военные сообщили об учениях, на которых три атомные подлодки всплыли с проломом льда в Арктике, а два истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 осуществили пролет к Северному полюсу в прямом и обратном направлении.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

"Если сравнить достигнутые показатели с аналогичными времён Советского Союза, то интенсивность полетов дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10%", - сказал тогда Герасимов.