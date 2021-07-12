Подписан контракт на совместное строительство для Германии и Норвегии подводных лодок проекта 212CD

8 июля 2021 года германское судостроительное объединение thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, входит в состав концерна thyssenkrupp) подписало с оборонными закупочными ведомствами Норвегии (Forsvarsmateriell - FMA) и Германии (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr - BAAINBw) контракт на постройку для норвежских и германских военно-морских сил шести неатомных подводных лодок проекта 212CD в рамках совместной программы. Норвегия должна получить четыре подводные лодки проекта 212CD, а Германия - две. Общая стоимость контракта на их постройку составляет около 5,5 млрд евро, что делает его крупнейшим в истории TKMS.

Рендер проектного изображения перспективной неатомной подводной лодки проекта 212CD для ВМС Норвегии и Германии (с) TKMS

Днем ранее 7 июля TKMS подписало контрактное соглашение по кооперации по данной программе с головным партнером по ней с норвежской стороны норвежской группой Kongsberg. Основой участия Kongsberg по данной программе станет разработка и производство для лодок проекта 212CD новой АСБУ ORCCA в рамках совместного предприятия kta naval systems AS, созданного в 2017 году TKMS, ее дочерней компанией Atlas Elektronik и Kongsberg Defense & Aerospace.

В феврале 2017 года министерства обороны Норвегии и Германии достигли соглашения о совместном проектировании, строительстве и закупке новых неатомных подводных лодок проекта 212CD (Common Design), представляющих собой модернизированный вариант неатомных подводных лодок немецкого проекта 212А (шесть единиц которых построены для ВМС ФРГ, и четыре - для ВМС Италии). Межправительственное соглашение о реализации совместной программы было подписано в августе 2017 года. Норвегия планирует, что четыре лодки проекта 212CD заменят в составе норвежского флота шесть подводных лодок германской постройки типа Ula проекта 210, введенных в строй в 1989-1992 годах. Германский флот должен получить две лодки проекта 212CD с целью доведения численности своих подводных сил до восьми единиц.

Строительство всех шести лодок проекта 212CD должно вестись в Киле (ФРГ) на судостроительном предприятии Kieler Werft TKMS (бывшая верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH / HDW). Первоначальные планы предусматривали сдачу первой подводной лодки ВМС Норвегии в 2026 году, но постепенно этот срок "полз вправо", и сейчас официальная дата начала строительства головной лодки в Киле - 2023 год, а передачи ее норвежскому флоту - 2029 год. Еще три лодки должны быть по планам сданы ВМС Норвегии в 2030, 2031 и 2033 годах, а германский флот должен получить свои две лодки в 2032 и 2034 годах.

Общая стоимость программы приобрения четырех лодок для ВМС Норвегии оценивается в сейчас в 45 млрд норвежских крон (4,4 млрд евро по текущему курсу), а для приобретения двух лодок для ВМС Германии немецким Бундестагом были 23 июня 2021 года утверждены ассигнования в размере 2,74 млрд евро.

Подводная лодка проекта 212CD, по сообщениям, является дальнейшим развитием проекта 212А, также имея воздухонезависимую энергетическую установку германского образца на водородных топливных элементах, но при этом обладая значительно большими размерениями - согласно официальным данным TKMS, надводное водоизмещение лодки проекта 212CD составит 2500 тонн (куб м), а наибольшая длина 73 метра - против 1524 тонн и 57,2 метра длины у последних лодок проекта 212А. Лодки проекта 212CD получат "стелсизированные" обводы корпуса для лучшей гидроакустической скрытности, а также будут оснащены разрабатываемыми под эгидой TKMS литий-ионными аккумуляторными батареями (литий-железо-фосфатного типа - LiFePO4, или LFP), вместо применяемых на лодках проекта 212А свинцово-кислотные.

Ранее сообщалось о планах оснащения лодок проекта 212CD запускаемыми из торпедных аппаратов зенитными управляемыми ракетами IDAS и лодочным вариантом противокорабельной ракеты Kongsberg NSM, но в настоящее время нет четких подтверждений, получат ли эти лодки данные перспективные системы, и когда.

Рендер проектного изображения перспективной неатомной подводной лодки проекта 212CD для ВМС Норвегии и Германии (с) TKMS

Официальное видео TKMS про проект 212CD в свете его предложения на тендер на новые подводные лодки для ВМС Нидерландов: