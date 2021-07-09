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Египет получил четвертую подводную лодку немецкой постройки проекта 209/1400Mod

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7 июля 2021 года в Киле (ФРГ) на германском судостроительном предприятии Kieler Werft объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, бывшая верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH / HDW, входит в состав концерна thyssenkrupp) состоялась церемония передачи военно-морским силам Египта четвертой построенной для них дизель-электрической подводной лодки S 44 проекта 209/1400Mod.

Церемония передачи ВМС Египта дизель-электрической подводной лодки S 44 проекта 209/1400Mod, построенной на германском судостроительном предприятии Kieler Werft TKMS. Киль, 07.07.2021 (с) TKMS

Напомним, что межправительственное соглашение с Германией о строительстве для Египта двух подводных лодок проекта 209/1400Mod (с опционом еще на две) на сумму 920 млн евро было подписано в 2011 году, при этом постройка этих двух лодок осуществлялась на верфи HDW в Киле (c конца 2012 года верфь TKMS) в основном в счет выданных германским правительством кредитных гарантий на сумму 700 млн евро. Головная египетская лодка S 41 (бортовой номер "861"), построенная в Киле, была спущена на воду 10 декабря 2015 года, передана Египту в декабре 2016 года и прибыла в Александрию 19 апреля 2017 года. Вторая лодка S 42 (бортовой номер "862") была спущена на воду в Киле 5 декабря 2016 года. ВМС Египта получили ее 8 августа 2017 года, лодка прибыла в Египет 18 октября 2017 года.

Практическая реализация соглашения несколько затянулась из-за политических событий последних лет в Египте, тем не менее в 2015 году было заключено межправительственное соглашение о строительстве для Египта еще опционных двух подводных лодок этого же типа (то есть третьй и четвертой), со сдачей к 2021 году. Первая из этих лодок S 43 (бортовой номер "867") была спущена на воду в Киле 3 мая 2019 года, передана Египту в Киле 9 апреля 2020 года и уже 5 мая 2020 года своим ходом прибыла в Александрию. Вторая опционная (и четвертая для Египта в целом) подводная лодка S 44 была спущена на воду 29 сентября 2020 года.

Церемония передачи ВМС Египта дизель-электрической подводной лодки S 44 проекта 209/1400Mod, построенной на германском судостроительном предприятии Kieler Werft TKMS. Киль, 07.07.2021 (с) TKMS

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Германия
Египет
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
209 тип
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