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Египет получил третью подводную лодку германской постройки проекта 209/1400Mod

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9 апреля 2019 года в Киле на германском судостроительном предприятии Kieler Werft TKMS (бывшая верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH / HDW, входит в состав объединения thyssenkrupp Marine Systems / TKMS концерна thyssenkrupp) состоялась церемония передачи военно-морским силам Египта третьей построенной для них дизель-электрической подводной лодки проекта 209/1400Mod, получившей обозначение S 43 (египетский бортовой номер "867", строительный номер 449).

Церемония подъема египетского флага на переданной ВМС Египта дизель-электрической подводной лодке S 43 (египетский бортовой номер "867", строительный номер 449) проекта 209/1400Mod, построенной на германском судостроительном предприятии Kieler Werft TKMS. Киль, 09.04.2020 (с) ВМС Египта

Межправительственное соглашение с Германией о строительстве для Египта двух подводных лодок проекта 209/1400Mod (с опционом еще на две) на сумму 920 млн евро было подписано в 2011 году, при этом постройка первых двух лодок осуществлялась на верфи HDW в Киле (c конца 2012 года верфь Kieler Werft TKMS объединения TKMS) в основном в счет выданных германским правительством кредитных гарантий на сумму 700 млн евро. Головная египетская лодка S 41 (бортовой номер "861", строительный номер 447), построенная в Киле, была спущена на воду 10 декабря 2015 года, передана Египту в декабре 2016 года и прибыла в Александрию 19 апреля 2017 года. Вторая лодка S 42 (бортовой номер "862", строительный номер 448) была спущена на воду в Киле 5 декабря 2016 года. ВМС Египта получили ее 8 августа 2017 года, лодка прибыла в Египет 18 октября 2017 года.

Практическая реализация соглашения несколько затянулась из-за политических событий последних лет в Египте, тем не менее в 2015 году было заключено межправительственное соглашение о строительстве для Египта еще опционных двух подводных лодок этого же типа (то есть третьй и четвертой). Первая из этих лодок S 43 (египетский бортовой номер "867", строительный номер 449) была спущена на воду в Киле 3 мая 2019 года и теперь передана египетской стороне. Сейчас в постройке на Kieler Werft TKMS находится последняя подводная лодка для Египта S 44, ее сдача намечена на 2021 год.

Третья построенная для ВМС Египта на судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшее Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW, входит в состав германского объединения thyssenkrupp Marine Systems - TKMS) дизель-электрическая подводная лодка S 43 проекта 209/1400Mod (египетский бортовой номер "867", строительный номер 449), на завершающем этапе испытаний. Киль, апрель 2020 года (с) Kieler Nachrichten

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Германия
Египет
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
209 тип
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