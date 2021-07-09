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Naked Science

«Роскосмос» определил дату запуска модуля «Наука»

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Источник изображения: naked-science.ru

Запустить новый российской модуль к МКС хотят 21 июля. Ранее стало известно о новых технических проблемах, выявленных при проверке.

В российском космическом ведомстве, наконец, определились с новой датой долгожданного запуска модуля «Наука». Пуск хотят провести 21 июля. В качестве носителя выбрали ракету тяжелого класса «Протон-М».

Ранее запустить модуль хотели 15-го числа (первоначальные планы предполагали запуск еще в 2007 году), однако затем обнаружили технические проблемы. Как выяснилось, часть аппаратуры модуля «Наука» забыли закрыть теплоизоляцией.

«Наука» будет одним из самых больших модулей МКС. Она имеет десятилетний ресурс. Ранее сообщалось, что для интеграции модуля к российскому сегменту станции нужно будет осуществить семь-восемь выходов в открытый космос.

Будущее России в программе МКС под большим вопросом. Если ничего не изменится, то, согласно озвученным планам, страна начнет выход из программы с 2025-го.

В качестве альтернативы МКС Россия хочет создать национальную орбитальную станцию, известную как РОСС. Ее можно считать условным аналогом советского «Мира». Кроме того, Москва вместе с Пекином намерена построить лунную станцию: первый этап можно ожидать уже в обозримом будущем.

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