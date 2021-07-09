NV (Украина): главная цель Украины. Какими должны быть встречи Зеленского с Меркель и Байденом

Мы должны стимулировать страны Запада, чтобы они наказали Россию, наставляет Зеленского накануне его визитов в Берлин и Вашингтон один из бывших министров иностранных дел Украины. Рассуждения его достаточно невнятны, но понятно, что все равно все зависит от политической воли Запада.

Во время этих визитов Украина должна четко и ясно заявить о том, что мы определили для себя курс евроатлантической интеграции как приоритетный, и мы с него не свернем

Владимиру Зеленскому к встречам с Ангелой Меркель и Джо Байденом надо подходить с пониманием наших приоритетов. Очевидно, что если мы поставили для себя цель присоединения к Европейскому союзу и НАТО, то тогда наши внешнеполитические действия должны коррелировать с тем подходом. В этом плане как визит в Германию, так и в США являются чрезвычайно важными факторами. Как раз в ходе этих визитов Украина должна четко и ясно заявить, во-первых, о том, что мы определили для себя курс евроатлантической интеграции как приоритетный, и мы с него не свернем. А во-вторых, предложить конкретные вещи, каким образом этот курс может быть реализован.

Что я имею в виду - во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Литве, Зеленский заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ. Думаю, что нам такой перечень никто не даст. Почему? Потому что некоторые страны используют этот вопрос именно для того, чтобы оправдывать свою политику, которую нельзя назвать проукраинской. Поэтому этот перечень в НАТО самостоятельно не согласуют.

Зато, если бы мы смотрели на дело перспективно, то должны были бы сами предложить наше видение этого перечня. Или у нас нет в стране специалистов, которые понимают, что нужно сделать, и как сформулировать? Безусловно, что они есть. Если нет в правительстве, то в экспертной среде это сделали бы в течение двух недель. Если бы мы сделали такой перечень реформ и официально передали его в НАТО, то могли бы требовать от них реакции и просто ответа.

На это могло бы уйти несколько месяцев, но это все равно потребовало бы от Альянса разумной реакции. Таким образом мы бы получили в итоге этих сложных и скучных переговоров список вещей, которые нужно выполнить. Если бы мы их выполнили, как это было с получением безвизового режима, то ПДЧ окажется у нас в кармане.

Собственно, это то, по моему мнению, что нужно строить внешнеполитическую стратегию Украины, то же самое надо делать и в Вашингтоне. Не стоит бояться, что что-то будет мешать. Да, возможно, мы услышим от наших партнеров, мол, хотите в НАТО, а развиваете какие-то суперпроекты с Китаем - это не очень правильно. Хотя и сама Европа (и в частности Германия) поддерживает обеими руками то, чтобы между ЕС и Китаем были заключены торговые соглашения, чтобы вообще существовала зона свободной торговли. Поэтому здесь Зеленскому надо просто прагматично и спокойно садиться за стол и обсуждать все за и против, а потом выходить на какое-то более-менее адекватное решение.

По поводу российской агрессии, то президент Джо Байден прекрасно понимает причинно-следственные связи происходящего на Донбассе и в Крыму, и ему не надо ничего объяснять. Вопрос лишь в том, насколько американская администрация и Запад в целом готовы пойти на довольно сложные политические решения, связанные с наказанием РФ за ее преступления. Понимание того, что Россия совершила преступления, есть у каждого здравомыслящего западного политика, здесь Украине не нужно придумывать ничего нового. Вопрос лишь в том, на какой стадии реакции относительно того, что происходит, они находятся. Американцы сейчас вроде подходят к тому моменту, когда будут вынуждены реагировать на очередные агрессивные российские действия. Не в отношении Украины, а в отношении самих США и их союзников. За нас они умирать не будут. Думаю, что это понятно всем, включая и украинских руководителей. То есть вопрос только в том, сможем ли мы стимулировать Запад на то, чтобы они предприняли необходимые шаги для наказания агрессора. Если сможем, тогда все встанет на свои места и поэтому не надо никого ни в чем убеждать. Если же этой политической воли на Западе не будет, то любые аргументы все равно будут бесполезны.

Владимир Огрызко, украинский дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009