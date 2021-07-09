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В России построят два инновационных ледокола проекта 23620

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Модель двухтопливного ледокола проекта 23620 на сжиженном природном газе (СПГ) мощностью 13 МВт разработки ЦКБ "Балтсудопроект" для ФГУП "Росморпорт"
Модель двухтопливного ледокола проекта 23620 на сжиженном природном газе (СПГ) мощностью 13 МВт разработки ЦКБ "Балтсудопроект" для ФГУП "Росморпорт".
Источник изображения: sudostroenie.info

Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу (ОССЗ) выдадут контракт на строительство ледоколов проекта 23620, способных работать на сжиженном природном газе.

ОССЗ победил в конкурсе на постройку двухтопливных ледоколов проекта 23620 для «Росморпорта». Цена контракта — 18,5 миллиарда рублей. Сдача судов состоится до 2024-го

«Росморпорт» объявил конкурс на постройку двух ледоколов весной. Заявку на него подал только ОССЗ. Ее признали соответствующей требованиям.

Технический проект судна проекта 23620 «Балтсудопроект» разработал в прошлом году. Это первый в России ледокол, который может работать на сжиженном природном газе (СПГ). Кроме того, проект 23620 будет первым в мире ледоколом на СПГ, получившим систему динамического позиционирования DYNPOS-2.

Мощность судна — 12-14 мегаватт. Ледокол проекта 23620 имеет длину 95,6 метра и ширину 22,5 метра. Ледопроходимость составляет полтора метра, скорость полного хода — 16 узлов (30 километров в час). Экипаж/спецперсонал — 22/12 человек. На борту, помимо прочего, есть конференц-зал и спортивный комплекс.

Новые ледоколы обеспечат круглогодичную работу замерзающих российских портов и сменят суда, которые выработали срок службы. Судно может похвастаться неограниченным районом плавания с обеспечением круглогодичной эксплуатации в Балтийском, Баренцевом, Белом и других морях. Эксплуатация в морях Северного Ледовитого океана возможна в осенне-летний период.

В 2020-м состоялось знаковое для страны событие: на предприятии «Звезда» приступили к строительству головного ледокола проекта 10510 «Лидер», который станет мощнейшим атомным ледоколом в мире. Всего должны построить три таких судна.

Ледокол проекта 10510 «Лидер»

Источник изображения: ТАСС

Кроме того, в прошлом году официально ввели в строй новый российский ледокол «Арктика» проекта 22220. Ледоколы этого типа будут обслуживать Северный морской путь и проводить различные экспедиции в Арктике. Благодаря переменной осадке они способны одинаково эффективно действовать как в условиях глубокой воды, так и на мелководье.

Последняя особенность важна еще и потому, что позволит проекту 22220 заменить как ледоколы проекта 10520, так и суда типа «Таймыр». Всего построят пять таких ледоколов: на сегодня «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка» уже заложили. Второе судно проекта могут ввести в эксплуатацию в конце года.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
ГАЗ Группа
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
10510 Лидер
2020-й год
Арктика
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