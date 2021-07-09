Главком ВМФ России провел рабочее совещание в Северодвинске по сдаточной программе 2021 года АО ПО "Севмаш"

ЦАМТО, 8 июля. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов 7 июля совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск.

Основным пунктом программы поездки адмирала Николая Евменова стало совещание на ведущем в стране предприятии атомного подводного кораблестроения АО ПО "Севмаш", посвященное сдаточной программе 2021 года.

В совещании приняли участие генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев, руководители предприятий и организаций кооперации, задействованной в подводном кораблестроении.

"В ходе совещания мы дали оценку тем подводным лодкам, которые уже выполняют задачи в море и тем, которые еще находятся на стапелях. Выражаю уверенность, что сдаточная программа 2021 года по атомным подводным лодкам проектов "Борей-А" и "Ясень-М" будет выполнена в полном объеме. Мы тесно взаимодействуем по этой программе с Объединенной судостроительной корпорацией и руководством Севмаша", – сказал главком ВМФ, подводя итоги совещания.

Адмирал Николай Евменов отметил, что подводные лодки Севмаша всегда вызывали гордость у моряков. 25 июля впервые сразу три подводные лодки, построенные на предприятии – "Князь Владимир", "Вепрь" и "Орел" – примут участие в Главном военно-морском параде.

В рамках рабочей поездки главнокомандующий ВМФ России также проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и в беседе с генеральным директором предприятия Михаилом Будниченко был проинформирован о процессе активного развития производственных мощностей завода, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.