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ЦАМТО

Главком ВМФ России провел рабочее совещание в Северодвинске по сдаточной программе 2021 года АО ПО "Севмаш"

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Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"

ЦАМТО, 8 июля. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов 7 июля совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск.

Основным пунктом программы поездки адмирала Николая Евменова стало совещание на ведущем в стране предприятии атомного подводного кораблестроения АО ПО "Севмаш", посвященное сдаточной программе 2021 года.

В совещании приняли участие генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев, руководители предприятий и организаций кооперации, задействованной в подводном кораблестроении.

"В ходе совещания мы дали оценку тем подводным лодкам, которые уже выполняют задачи в море и тем, которые еще находятся на стапелях. Выражаю уверенность, что сдаточная программа 2021 года по атомным подводным лодкам проектов "Борей-А" и "Ясень-М" будет выполнена в полном объеме. Мы тесно взаимодействуем по этой программе с Объединенной судостроительной корпорацией и руководством Севмаша", – сказал главком ВМФ, подводя итоги совещания.

Адмирал Николай Евменов отметил, что подводные лодки Севмаша всегда вызывали гордость у моряков. 25 июля впервые сразу три подводные лодки, построенные на предприятии – "Князь Владимир", "Вепрь" и "Орел" – примут участие в Главном военно-морском параде.

В рамках рабочей поездки главнокомандующий ВМФ России также проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и в беседе с генеральным директором предприятия Михаилом Будниченко был проинформирован о процессе активного развития производственных мощностей завода, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Князь Владимир
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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