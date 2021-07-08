Начались серийные поставки «Терминаторов» нового типа российской армии

«Уралвагонзавод» приступил к серийным поставкам боевых машин поддержки танков «Терминатор-2» армии. Ранее Вооруженные силы получили машины первого поколения.

О начале серийных поставок новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2» российским военным сообщил ТАСС. «Могу сказать совершенно четко: в целом машина уже показала себя и находит свое место в системе координат российских Вооруженных сил», — приводит агентство слова гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова.

БМПТ выполнили на базе шасси основного боевого танка Т-72. Машина получила две 30-миллиметровые автоматические пушки, управляемые ракеты «Атака-Т» и спаренный 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ. «Терминатор-2» может развивать скорость до 60 километров в час. Экипаж боевой машины — три человека.

«Терминатор-2» стал развитием БМПТ «Терминатор», который начали производить в 2011 году. Прототип новой версии впервые представили на выставке Russian Arms Expo 2013. Ранее Алжир приобрел более 300 таких боевых машин.

БМПТ «Терминатор-2» на выставке «Армия-2020» Источник изображения: wikipedia

Боевые машины поддержки танков предназначены для ведения боевых действий в боевом порядке бронетанковых и иных войск и огневой поддержки основных боевых танков, а также для участия в других (например, контртеррористических) операциях. Первой машиной такого типа стал «Объект-781», который разработали в СССР в 1980-х. Серийно эту машину не производили.

Оценки концепции подчас противоположны. В «Уралвагонзаводе» полагают, что «на поле боя БМПТ эквивалентен шести боевым машинам пехоты и 40 солдатам». Между тем, по словам военного специалиста Виктора Мураховского, на практике «Терминатор» не имеет никаких преимуществ перед основными боевыми танками.

За последние годы Вооруженные силы России получили множество образцов новой бронетехники. Одним из самых значимых в этом отношении стали первые поставки Т-90М «Прорыв», который иногда рассматривают как «переходное звено» между модернизированным Т-72Б3 и новейшим Т-14 на базе «Арматы».

Т-90М Источник изображения: МО РФ

Как стало известно на днях, серийно производить Т-14 начнут в 2022-м. Возможно, в будущем он получит 152-миллиметровую пушку (пока машину оснащают 125- миллиметровым орудием).

В России активно работают и над улучшением упомянутых выше Т-72Б3. Недавно часть этих машин оснастили импровизированной защитой от Javelin и беспилотных летательных аппаратов. Также ранее появилась информация об испытаниях танка с комплексом активной защиты (КАЗ).