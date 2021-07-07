На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА

Находящиеся в Ростовской области основные боевые танки Т-72Б3 оборудовали защитой, которая должна помочь при атаке в крышу башни. По такому принципу может работать, в частности, американский комплекс FGM-148 Javelin.

Оборудованные новой системой защиты танки Т-72Б3 продемонстрировали на полигоне Кадамовский в Ростовской области. Экипажи боевых машин вели огонь по мишеням на дистанциях от 300 до 2000 метров.

Защитное устройство в верхней части башни получило неофициальное прозвище «козырек от солнца». В Минобороны сообщили, что оно предназначено для усиления защиты от разных средств поражения.

Дело в том, что такие противотанковые ракетные комплексы, как Javelin, могут поражать танк в верхнюю часть. Это же касается барражирующих беспилотных летательных аппаратов.

В военном ведомстве не рассказали о принципе действия защиты, однако отметили, что другие Т-72 тоже получат «козырек».

Т-72Б3 с новой защитой Источник изображения: Пресс-служба ЮВО

В прошлом году российские Вооруженные силы получили первые основные боевые танки Т-90М «Прорыв», которые иногда рассматривают как «переходное звено» на пути к боевой машине нового поколения на базе «Арматы».