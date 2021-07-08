ВМФ РФ рассчитывает получить в этом году в боевой состав новые атомные подлодки - главком

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Главком ВМФ РФ Николай Евменов проверил на заводе "Севмаш" (Северодвинск) ход модернизации атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и заявил, что военные рассчитывают получить запланированные к сдаче в этом году атомные подлодки.

"На "Севмаше" главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", - сообщил департамент информации Минобороны РФ в среду.

"Выражаю уверенность, что сдаточная программа 2021 года по атомным подводным лодкам проектов "Борей-А" и "Ясень-М" будет выполнена в полном объеме. Мы тесно взаимодействуем по этой программе с Объединенной судостроительной корпорацией и руководством "Севмаша", - сказал Евменов по итогам совещания в Северодвинске.

Крейсер "Адмирал Нахимов" в данный момент проходит глубокую модернизацию. Корабль должен вернуться в состав ВМФ РФ в конце 2022 года, сообщил в декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В Минобороны заявили, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Его, в частности, вооружат "Цирконами" (новая российская гиперзвуковая ракета, проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) и "Калибрами" (семейство крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

10 июня глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сказал "Интерфаксу", что рассчитывает на передачу ВМФ РФ в текущем году двух новых атомных субмарин - стратегической подлодки проекта "Борей-А" "Князь Олег" и многоцелевой проекта "Ясень-М" "Новосибирск".

"Мы делаем всё для того, чтобы они были сданы в этом году", - сказал Рахманов.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

К четвертому поколения относятся многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

7 мая многоцелевая АПЛ "Казань", являющаяся головной в проекте "Ясень-М", принята в боевой состав ВМФ России. "Казань" была спущена на воду в 2017 году, срок завершения её испытаний неоднократно переносился.

В декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что производственные мощности завода "Севмаш" в полном объёме загружены заказами Минобороны до 2027 года. "Севмашу" предстоит ежегодно передавать ВМФ РФ по одной атомной подлодке проектов "Борей-А" и "Ясень-М". "Запланировано строительство 14 АПЛ, "Бореев" и "Ясеней"", - сказал тогда Криворучко.