Войти
Интерфакс-АВН

ВМФ РФ рассчитывает получить в этом году в боевой состав новые атомные подлодки - главком

298
0
0
Генеральный директор "Севмаша" поздравляет экипаж "Казани" с подъемом Андреевского флага.
Генеральный директор "Севмаша" поздравляет экипаж "Казани" с подъемом Андреевского флага.
Источник изображения: Максим Воркунков

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Главком ВМФ РФ Николай Евменов проверил на заводе "Севмаш" (Северодвинск) ход модернизации атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и заявил, что военные рассчитывают получить запланированные к сдаче в этом году атомные подлодки.

"На "Севмаше" главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", - сообщил департамент информации Минобороны РФ в среду.

"Выражаю уверенность, что сдаточная программа 2021 года по атомным подводным лодкам проектов "Борей-А" и "Ясень-М" будет выполнена в полном объеме. Мы тесно взаимодействуем по этой программе с Объединенной судостроительной корпорацией и руководством "Севмаша", - сказал Евменов по итогам совещания в Северодвинске.

Крейсер "Адмирал Нахимов" в данный момент проходит глубокую модернизацию. Корабль должен вернуться в состав ВМФ РФ в конце 2022 года, сообщил в декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В Минобороны заявили, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Его, в частности, вооружат "Цирконами" (новая российская гиперзвуковая ракета, проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) и "Калибрами" (семейство крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

10 июня глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сказал "Интерфаксу", что рассчитывает на передачу ВМФ РФ в текущем году двух новых атомных субмарин - стратегической подлодки проекта "Борей-А" "Князь Олег" и многоцелевой проекта "Ясень-М" "Новосибирск".

"Мы делаем всё для того, чтобы они были сданы в этом году", - сказал Рахманов.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

К четвертому поколения относятся многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

7 мая многоцелевая АПЛ "Казань", являющаяся головной в проекте "Ясень-М", принята в боевой состав ВМФ России. "Казань" была спущена на воду в 2017 году, срок завершения её испытаний неоднократно переносился.

В декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что производственные мощности завода "Севмаш" в полном объёме загружены заказами Минобороны до 2027 года. "Севмашу" предстоит ежегодно передавать ВМФ РФ по одной атомной подлодке проектов "Борей-А" и "Ясень-М". "Запланировано строительство 14 АПЛ, "Бореев" и "Ясеней"", - сказал тогда Криворучко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Булава-30
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Новатор ОКБ
ОСК
Севмаш
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
10.05.2021
"Севмаш" строит для ВМФ РФ серию самых неуловимых и опасных атомных подлодок - гендиректор
05.02.2021
Глава ОСК рассчитывает на ускорение модернизации производителя стратегических подлодок АО "Севмаш"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ