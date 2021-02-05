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Интерфакс-АВН

Глава ОСК рассчитывает на ускорение модернизации производителя стратегических подлодок АО "Севмаш"

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Глава ОСК Алексей Рахманов
Глава ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Модернизация АО "Севмаш" должна быть ускорена для подготовки к строительству подводных лодок пятого поколения, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Ряд задач по модернизации производства уже сейчас решается в рамках действующих ФЦП (федеральных целевых программ - ИФ) и программы организационно-технического развития "Севмаша". Для остального потребуется дополнительное финансирование", - сказал Рахманов в интервью "Интерфаксу" в четверг.

"Мы ожидаем завершения большого этапа модернизации в 2022 году. В частности, речь идет о техническом перевооружении и модернизации существующих металлургических производств, перевооружении стапельного и механомонтажного производства, энергоснабжения и транспортной системы в цехах 50 и 55", - заявил глава ОСК.

"Но, не скрою, мне бы хотелось больше активных действий "Севмаша" по подготовке к процессу. Вообще, к сожалению, с энтузиазмом к задачам развития своего предприятия относятся не все руководители. Это печально", - сказал он.

Отвечая на вопрос о начале строительства подлодок пятого поколения Рахманов сказал: "Я считаю, что мы не должны повторять ошибок прошлого и делать разрыв больше 2-4 лет между завершением строительства одного поколения подлодок и началом строительства нового. Как показывает практика, если разрыв достигнет 5-6 лет, мы начнем терять кадры, да и навыки невозможно поддерживать без практики".

На вопрос, когда стоило бы заключить контракт, Рахманов ответил: "По-хорошему - еще вчера. Откладывание этого решения будет означать для нас новые и новые вызовы с точки зрения подготовки к производству кораблей пятого поколения".

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.

В декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что производственные мощности завода "Севмаш" в полном объёме загружены заказами Минобороны до 2027 года. "Севмашу" предстоит ежегодно передавать ВМФ РФ по одной атомной подложке проектов "Борей-А" и "Ясень-М". "Запланировано строительство 14 АПЛ, "Бореев" и "Ясеней"", - сказал Криворучко.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, сообщили российские военные.

К четвертому поколения относятся многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Головная подлодка проекта "Ясень-М" - "Казань". Должна быть включена в состав ВМФ РФ в ближайшее время.

В марте 2020 года главком ВМФ Николай Евменов сообщил о работах по созданию стратегических субмарин пятого поколения. "Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам", - заявил тогда главком.

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Продукция
Булава-30
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
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