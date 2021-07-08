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В США назвали одну гигантскую проблему российской «Арматы»

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский танк Т-14 «Армата» ужасен для противника, однако имеет одну гигантскую проблему, пишет американское издание 19FortyFive.

В публикации утверждается, что новая боевая машина создана практически с нуля, а не опиралась на «прошлые разработки советских времен». В частности, Т-14 «Армата» получила необитаемый боевой модуль, 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А82-1М, новейшую систему активной защиты и боеприпасами с лазерным наведением.

Основной проблемой российского танка изданием называется отсутствие его массового производства, что, в свою очередь, связано с недостатком финансирования. Так, в журнале не уверены, что Россия сможет ежегодно выпускать по сто Т-14 «Армата».

В июне агентство Defense Express написало, что по своим характеристикам секретный украинский танк «Нота», если бы он существовал в действительности, то превосходил бы российскую Т-14 «Армата».

В мае американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».

В марте то же издание написало, что на параде Победы в Москве будет представлено самое смертоносное оружие России: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.


Иван Потапов

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M1 Abrams
Армата
ПАК ФА
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Проекты
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