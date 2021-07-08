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ТАСС

Черноморский флот следит за кораблем ВМС Испании в Черном море

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Патрульный корабль ВМС Испании Rayo
Патрульный корабль ВМС Испании Rayo.
Источник изображения: © Diego Quevedo Carmona, Cartagena, 26 de Noviembre de 2011/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons, архив

Корабль Rayo зашел в акваторию Черного моря 7 июля для участия в учении ВС стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze – 2021, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Патрульный корабль ВМС Испании зашел в Черное море и находится под наблюдением Черноморского флота. Об этом в среду сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны России).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Черного моря для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2021", - говорится в сообщении.

Патрульный корабль Rayo относится к классу корветов и предназначен для действий в дальней морской зоны. Вошел в состав ВМС Испании в 2011 году. Обладает скоростью около 20 узлов. На вооружении корвета находится различное артиллерийское вооружение, а также патрульный вертолет.

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