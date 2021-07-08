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Названы возможные последствия от столкновения МКС с UNKNOWN

Разделы: Космонавтика
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Источник изображения: Фото: NASA

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал, к каким последствиям может привести столкновение Международной космической станции (МКС) с космическим мусором (объектом UNKNOWN), который ожидается 8 июля. В беседе с «Лентой.ру» специалист отметил, что алгоритм действий в таком случае известен и уже применялся.

Ранее стало известно, что 8 июля к МКС приблизится неопознанный объект (космический мусор). Российская сторона пилотируемой орбитальной станции заявила, что он не будет представлять угрозы для околоземной лаборатории.

«Если нам дают данные о том, что объект неизвестный, значит его размеров они не знают. Но для того, чтобы этот объект засечь, он должен быть больше десяти сантиметров. Это разрешающая способность американской и нашей системы слежения за космическими объектами», — пояснил Моисеев.

По его словам, столкновение орбитальной станции с UNKNOWN принесет тяжелые последствия.

«Мусор уже сталкивался с МКС, и есть следы, например на канадской "лапе-манипуляторе" или на солнечных батареях. Это достаточно крупные повреждения. Где-то 50-сантиметровые пробоины. Например, такого рода повреждения оставляет гайка. В общем-то столкновение с объектом в 10 сантиметров на приличных скоростях — это прямая угроза экипажу. Единственное, что спасает, это малая вероятность», — отметил специалист.

Моисеев сообщил, что алгоритм действий в подобных ситуациях известен. Его уже применяли, заявил эксперт, когда в 1997 году к космической станции «Мир» пытался пристыковаться грузовой корабль «Прогресс М-34». Тогда транспортный корабль при проведении ручной стыковки в телеоператорном режиме управления столкнулся с пристыкованным модулем «Спектр». Инцидент произошел из-за ошибки при испытании новой системы управления и сближения.

«Поскольку станция модульная, то поврежденный модуль изолируется. Сначала оттуда уходят космонавты, и он закрывается. Все модули можно изолировать друг от друга, это не критично. Да, неприятно, но работать можно, станция сохраняется. Ну а если объект большой и многотонный, то тогда это грозит взрывом. Но чем больше объект, чем больше шанс его заметить и предусмотреть отклонение», — пояснил Моисеев.

Ранее эксперт разъяснил, по какой причине российская и американская стороны Международной космической станции (МКС) по-разному оценили риски сближения космического мусора с пилотируемой орбитальной станцией.


Виктория Немис

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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