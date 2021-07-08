Риск столкновения МКС с UNKNOWN оценили

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев объяснил, по какой причине российская и американская стороны Международной космической станции (МКС) по-разному оценили риски сближения космического мусора с пилотируемой орбитальной станцией. В интервью «Ленте.ру» он заявил, что все упирается в традицию.

«Риск [столкновения МКС с космическим объектом UNKNOWN] оценивают в 0,00001. Это очень низкая величина. В общем-то риски обычного человека на поверхности Земли выше. Например попасть под машину. Тем не менее это значение учитывают и считают важным. В данном случае я о планах на такой маневр не слышал. Видимо, сочли, что это не обязательно. Что касается нашей оценки: действительно, вот этот выбор предельной возможности для риска может различаться. Просто кому что по вкусу. Кто-то 0,00001, а кто-то 0,0001 считает риском. Тут просто традиция. Что-то решили считать рискованным, а что-то решили просто терпеть», — пояснил Моисеев.

Он сообщил, что в случае высокого риска столкновения МКС с частотой раз или два в год совершает маневр уклонения, чтобы избежать удара. По словам Моисеева, он о подобной тактике не слышал.

Ранее стало известно, что 8 июля, к МКС приблизится неопознанный объект (космический мусор), который по оценке российской стороны не будет представлять угрозы для околоземной лаборатории.

Виктория Немис