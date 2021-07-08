Войти
Lenta.ru

К МКС приблизится UNKNOWN

229
0
0
Источник изображения: Фото: @roscosmosofficial

В четверг, 8 июля, к Международной космической станции (МКС) приблизится неопознанный объект (космический мусор), не представляющий угрозы для околоземной лаборатории. Об этом сообщил в Telegram гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 декретного московского времени. Минимальное расстояние 4,8 километра. Вероятность столкновения 0,0000128», — привел он данные «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что время нервничать еще не наступило. «Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — написал гендиректор.

В апреле Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам гендиректора, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
22.04.2021
NASA продолжит тесно взаимодействовать с Россией над обеспечением безопасной работы МКС
15.07.2020
«Роскосмос» назвали незначительным для НАСА
15.07.2020
Рогозин сравнил подход США к освоению Луны с их политикой в отношении НАТО
03.03.2020
Глава РКК "Энергия": окололунная станция позволит полететь к Луне, Марсу и астероидам
15.08.2017
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
17.11.2015
Марс для России важнее, чем Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ