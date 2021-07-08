Два Су-30 поднимались в воздух из-за самолета Boeing P-8 Poseidon над Черным морем

Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019 в Николаевской области.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.

"Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркивается в сообщении.