Два истребителя Су-30 сопроводили самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon над Черным морем. Об этом сообщили в среду, 7 июля, в Минобороны России.

«Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота были подняты с целью опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря», — уточняется в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено, отметили в Минобороны РФ.

Ранее, 23 июня, российский истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Охотским морем.