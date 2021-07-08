Построен еще один самолет Ил-96

5 июля 2021 года в ходе посещения заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовым ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ПАО "ВАСО", входит в дивизион транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" госкорпорации Ростех) состоялась выкатка на летно-испытательную станцию завода очередного построенного ВАСО самолета Ил-96-300.

Построенный на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ПАО "ВАСО") для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации новый самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с предположительным регистрационным номером RA-96025 (серийный номер 0025). Воронеж, 05.07.2021 (с) ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"

В пресс-релизе ВАСО говорится:

"Сегодня ВАСО обеспечен заказами федеральных ведомств по программе Ил-96-300. В производстве в разной степени готовности находятся 4 машины и есть перспективы дополнительной загрузки предприятия новыми контрактами. Ведется производство нового пассажирского Ил-96-400М. Эта программа позволит развивать платформу и модернизационный потенциал воздушного судна, а также обеспечить развитие компетенций по созданию данного типа самолетов", - сказал Юрий Борисов.

Проект Ил-96 обеспечивает загрузку ВАСО как одного из градообразующих предприятий Воронежской области. Сегодня на заводе работает около 6000 человек. В самолетах Ил-96-300 используются только отечественные комплектующие, установлены самые современные системы и оборудование, в том числе, пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные.

"Программа Ил-96 обеспечит основную загрузку предприятия в ближайшие годы. В прошлом году правительственной комиссией принято решение о беспрецедентной помощи ОАК, в том числе и Воронежскому авиазаводу. Это позволило нам стабилизировать финансово-экономическое положение предприятия и с уверенностью смотреть вперед", - сказал первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

На предприятии также ведется строительство новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Стоит задача к 2025 году выйти на объем производства до 12 воздушных судов в год.

"На заводе планируется запуск поточной линии сборки на базе существующих производственных площадей. Ил-112В очень ждут, общая потребность в самолетах в государственной авиации России составляет до 200 самолетов с учетом выбывания устаревающего парка "антоновских" машин. Дополнительными государственными заказчиками данных самолетов могут выступить Росгвардия, ФСБ России и МЧС России", - сообщил Юрий Борисов.

В рамках рабочего визита Юрий Борисов провел совещание, на котором обсуждались вопросы исполнения гособоронзаказа и реализации самолетных программ.

При этом, согласно сообщению агентства ИНТЕРФАКС, Юрий Борисов заявил на ВАСО, что новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В пока не соответствует техническому заданию Министерства обороны Российской Федерации.

"Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", - заявил Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО), где производят эти машины.

По словам Борисова, на третьем самолете завод должен обеспечить достижение заданных заказчиком характеристик, однако пока "свои обязательства перед министерством обороны вы в этом плане еще не выполнили".

"Пока вы не подтвердите летно-технические характеристики Ил-112, говорить о серийных контрактах беспредметно", - подчеркнул вице-премьер.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, 5 июля на ВАСО была завершена постройка второго самолета-воздушного пункта управления Ил-96-300ПУ(М1) с предположительным регистрационным номером RA-96025 (серийный номер 0025) для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации по контракту на два самолета этого типа.

Первый самолет Ил-96-300ПУ(М1) по данному контракту (регистрационный номер RA-96024, серийный номер 0024, предположительный заводской номер 74393203024) совершил первый полет в Воронеже 9 апреля 2021 года, и находится там на испытаниях.

Напомним, что контракт на постройку для СЛО "Россия" двух дополнительных самолетов-воздушных пунктов управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационными номерами RA-96024 (серийный номер 0024, предположительный заводской номер 74393203024) и RA-96025 (серийный номер 0025, предположительный заводской номер 74393203025) был заключен ОАК еще в конце 2015 года. Сдача самолетов СЛО "Россия" была первоначально запланирована, соответственно, на июль 2018 года и июль 2019 года, затем сроком сдачи обеих самолетов был установлен 2020 год, однако в итоге оба борта по этому контракту были завершены постройкой только в 2021 году.

Совершивший 9 апреля 2021 года первый полет борт с регистрационным номером RA-96024 (серийный номер 0024) стал первым самолетом типа Ил-96, построенным на ВАСО с 2016 года - предыдущий самолет Ил-96-300 в пассажирской комплектации "Салон" (регистрационный номер RA-96023, серийный номер 0023, предположительный заводской номер 74393203023) совершил первый полет в Воронеже 18 августа 2016 года, и 30 декабря 2016 года был передан СЛО "Россия".

Теперь выкаченный 5 июля самолет с предположительным регистрационным номером RA-96025 (серийный номер 0025) стал 31-м построенным летным самолетом типа Ил-96.

К настоящему времени СЛО "Россия" располагает десятью самолетами серии Ил-96-300, из которых три относятся к модификации Ил-96-300ПУ(М1), один Ил-96-300ПУ(М) и один Ил-96-300ПУ. Последний самолет Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96022 был передан СЛО "Россия" 22 июля 2016 года.

На ВАСО в стадии строительства находятся еще два самолета Ил-96-300 с серийными номерами 0026 и 0027. В апреле 2018 года сообщалось, что "принято решение" об их достройке, в начале 2019 года сообщалось, что подписание контрактов (с гозаказчиком) на эти два борта ожидалось в первом квартале 2019 года, однако точные сведения о состоянии с контрактацией и достройкой этих самолетов с тех пор отсутствуют. Тем не менее, судя по приведенному выше пресс-релизу ВАСО, Юрий Борисов подтвердил, что строительство этих самолетов ведется.

Построенный на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ПАО "ВАСО") для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации новый самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с предположительным регистрационным номером RA-96025 (серийный номер 0025), выкаченный на летно-испытательную станцию завода в ходе посещения предприятия заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовым . Воронеж, 05.07.2021 (с) ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"