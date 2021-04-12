Построен новый самолет Ил-96-300

Как сообщило ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), 9 апреля 2021 года в Воронеже состоялся первый полет очередного серийного самолета Ил-96-300, построенного на Воронежском авиационном заводе - ПАО "ВАСО" (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех). Самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику.

Построенный на Воронежском авиационном заводе - ПАО "ВАСО" для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации новый самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96024 (серийный номер 0024, предположительный заводской номер 74393203024) в первом полете. Воронеж, 09.04.2021 (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Самолет пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя 1-го класса ПАО "ВАСО", кавалера ордена Мужества Александра Молокостова и летчика-испытателя 1-го класса ПАО "Ил", кавалера ордена Мужества Дмитрия Комарова.

Со стороны bmpd укажем, что 9 апреля совершил первый полет самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96024 (серийный номер 0024, предположительный заводской номер 74393203024) - первый, построенный на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации по контракту на два самолета этого типа.

Напомним, что контракт на постройку для СЛО "Россия" двух дополнительных самолетов-воздушных пунктов управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационными номерами RA-96024 (серийный номер 0024, предположительный заводской номер 74393203024) и RA-96025 (серийный номер 0025, предположительный заводской номер 74393203025) был заключен ОАК еще в конце 2015 года. Сдача самолетов СЛО "Россия" была первоначально запланирована, соответственно, на июль 2018 года и июль 2019 года, затем сроком сдачи обеих самолетов был установлен 2020 год, однако в итоге первый борт по этому контракту совершил первый полет только теперь.

Совершивший 9 апреля 2021 года первый полет борт с регистрационным номером RA-96024 (серийный номер 0024) стал первым самолетом типа Ил-96, построенным на ВАСО с 2016 года - предыдущий самолет Ил-96-300 в пассажирской комплектации "Салон" (регистрационный номер RA-96023, серийный номер 0023, предположительный заводской номер 74393203023) совершил первый полет в Воронеже 18 августа 2016 года, и 30 декабря 2016 года был передан СЛО "Россия". В целом самолет с регистрационным номером RA-96024 (серийный номер 0024) стал 30-м построенным летным самолетом типа Ил-96.

К настоящему времени СЛО "Россия" располагает десятью самолетами серии Ил-96-300, из которых три относятся к модификации Ил-96-300ПУ(М1), один Ил-96-300ПУ(М) и один Ил-96-300ПУ. Последний самолет Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96022 был передан СЛО "Россия" 22 июля 2016 года.

На ВАСО в стадии строительства находятся еще два самолета Ил-96-300 с серийными номерами 0026 и 0027. В апреле 2018 года сообщалось, что "принято решение" об их достройке, в начале 2019 года сообщалось, что подписание контрактов (с гозаказчиком) на эти два борта ожидалось в первом квартале 2019 года, однако сведения о состоянии с контрактацией и достройкой этих самолетов с тех пор отсутствуют.

Построенный на Воронежском авиационном заводе - ПАО "ВАСО" для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации новый самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96024 (на снимке заретуширован; серийный номер 0024, предположительный заводской номер 74393203024) в первом полете. Воронеж, 09.04.2021 (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Видео (с) Сергей Пугачёв :