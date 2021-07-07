Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами

Большой противолодочный катер «Адмирал Чабаненко» получит пусковые установки крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон», а также ракетно-торпедный комплекс, способный уничтожать подводные лодки на расстоянии десятков километров. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники, после ремонта корабль переквалифицируют во фрегат.

«Адмирал Чабаненко» — единственный корабль, построенный по проекту 1155.1. Его заложили на заводе «Янтарь» в Калининграде в 1989 году и приняли в состав флота в 1999. Он участвовал во многих миссиях и в 2008 году первым из российских кораблей со времен Второй мировой войны вошел в Панамский канал. В 2014 году «Адмирала Чабаненко» отправили на ремонт в центр «Звездочка», где он и находится до сих пор.

При длине в 163,4 метра и ширине в 19,5 метра полное водоизмещение противолодочного катера — 8900 тонн. Корабль может плавать со скоростью 32 узла и рассчитан на экипаж из 296 человек. Он вооружен ракетным комплексом с противокорабельными ракетами «Москит», зенитными ракетными комплексами «Кинжал» и «Кортик», артиллерийской установкой АК-130 и противолодочным ракетно-торпедным комплексом «Водопад». На борту катера размещаются для вертолета Ка-27.

После ремонта большой противолодочный катер превратится в маленький крейсер-ракетоносец. Минобороны согласовало план его модернизации, согласно которому он получит крылатые ракеты «Калибр» и Х-35, а также гиперзвуковые «Циркон», которые должны пройти госиспытания до конца 2021 года. Кроме того, корабль оснастят ракетами-торпедами, способными поражать подводные лодки на расстоянии в десятки километров. Благодаря этому «Адмирал Чабаненко» сможет одинаково эффективно уничтожать морские, береговые, воздушные и подводные цели.

Кроме «Адмирала Чабаненко» носителем гиперзвуковых ракет станет атомная подводная лодка пятого поколения «Лайка-ВМФ», о которой мы писали ранее. Ее строительство начнется в 2023 году.

Василиса Чернявцева