Войти
N+1

Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами

827
0
0
Большой противолодочный катер «Адмирал Чабаненко»
Большой противолодочный катер «Адмирал Чабаненко».
Источник изображения: Wikimedia Commons

Большой противолодочный катер «Адмирал Чабаненко» получит пусковые установки крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон», а также ракетно-торпедный комплекс, способный уничтожать подводные лодки на расстоянии десятков километров. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники, после ремонта корабль переквалифицируют во фрегат.

«Адмирал Чабаненко» — единственный корабль, построенный по проекту 1155.1. Его заложили на заводе «Янтарь» в Калининграде в 1989 году и приняли в состав флота в 1999. Он участвовал во многих миссиях и в 2008 году первым из российских кораблей со времен Второй мировой войны вошел в Панамский канал. В 2014 году «Адмирала Чабаненко» отправили на ремонт в центр «Звездочка», где он и находится до сих пор.

При длине в 163,4 метра и ширине в 19,5 метра полное водоизмещение противолодочного катера — 8900 тонн. Корабль может плавать со скоростью 32 узла и рассчитан на экипаж из 296 человек. Он вооружен ракетным комплексом с противокорабельными ракетами «Москит», зенитными ракетными комплексами «Кинжал» и «Кортик», артиллерийской установкой АК-130 и противолодочным ракетно-торпедным комплексом «Водопад». На борту катера размещаются для вертолета Ка-27.

После ремонта большой противолодочный катер превратится в маленький крейсер-ракетоносец. Минобороны согласовало план его модернизации, согласно которому он получит крылатые ракеты «Калибр» и Х-35, а также гиперзвуковые «Циркон», которые должны пройти госиспытания до конца 2021 года. Кроме того, корабль оснастят ракетами-торпедами, способными поражать подводные лодки на расстоянии в десятки километров. Благодаря этому «Адмирал Чабаненко» сможет одинаково эффективно уничтожать морские, береговые, воздушные и подводные цели.

Кроме «Адмирала Чабаненко» носителем гиперзвуковых ракет станет атомная подводная лодка пятого поколения «Лайка-ВМФ», о которой мы писали ранее. Ее строительство начнется в 2023 году.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Панама
Россия
Продукция
Ка-27
Кинжал ЗРК
Кортик
Москит
Х-35
Циркон-С 3М22
Компании
Звездочка
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
Похожие новости
07.07.2021
Адмиральский почин: российский флот получит ракетный мини-крейсер
20.07.2020
Охотник к переменам: в строй вернут «Адмирала Левченко»
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
16.08.2017
Потопленные перестройкой
18.01.2017
"Цирконовый" апгрейд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 12:38
  • 6
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 07.07 11:19
  • 12
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 10:37
  • 34
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 06:33
  • 40
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 06.07 22:05
  • 1
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 06.07 21:52
  • 1
В России готовят замену второму по популярности самолету
  • 06.07 20:33
  • 68
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 06.07 18:25
  • 2
Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО