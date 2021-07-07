Многоцелевой фрегат «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 Северного флота после ремонта обзаведется возможностями крейсера, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, корабль получит пусковые установки крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон», а также «самое мощное на флоте противолодочное вооружение — ракетно-торпедный комплекс, способный уничтожать субмарины противника на расстоянии в десятки километров».

Издание, ссылаясь на экспертов, заключает, что после модернизации фрегат «по своей мощи станет сопоставим с крейсерами».

В июле 19FortyFive написало, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плохом состоянии. В публикации отмечается, что капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, однако спустя почти половину десятилетия работы с ним не завершены. 19FortyFive пишет, что отставание в сроках обусловлено несколькими факторами, в частности, задержками в поставках оборудования, аварией плавучего дока ПД-50, пожаром и коррупцией.

Иван Потапов