Войти
Lenta.ru

Российский фрегат станет крейсером

547
0
0
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Многоцелевой фрегат «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 Северного флота после ремонта обзаведется возможностями крейсера, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, корабль получит пусковые установки крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон», а также «самое мощное на флоте противолодочное вооружение — ракетно-торпедный комплекс, способный уничтожать субмарины противника на расстоянии в десятки километров».

Издание, ссылаясь на экспертов, заключает, что после модернизации фрегат «по своей мощи станет сопоставим с крейсерами».

В июле 19FortyFive написало, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плохом состоянии. В публикации отмечается, что капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, однако спустя почти половину десятилетия работы с ним не завершены. 19FortyFive пишет, что отставание в сроках обусловлено несколькими факторами, в частности, задержками в поставках оборудования, аварией плавучего дока ПД-50, пожаром и коррупцией.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Циркон-С 3М22
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
Похожие новости
05.02.2021
ОСК планирует завершить ремонт крейсеров "Адмирал Кузнецов" и "Адмирал Нахимов" в срок, несмотря на проблемы с подрядчиками
09.06.2020
Парадный выход: что нового покажут на главном военно-морском смотре
01.06.2020
Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России
26.08.2019
Американские авианосцы теряют значимость
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 12:38
  • 6
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 07.07 11:19
  • 12
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 10:37
  • 34
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 06:33
  • 40
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 06.07 22:05
  • 1
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 06.07 21:52
  • 1
В России готовят замену второму по популярности самолету
  • 06.07 20:33
  • 68
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 06.07 18:25
  • 2
Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО