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Ил-112 никак не «похудеет»

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Источник изображения: warspot.ru

Российская армия нуждается в новом транспортном самолёте, но тот пока борется с лишним весом. Вчера, 5 июля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что вице-премьер Юрий Борисов провёл совещание в Воронежском акционерном самолётостроительном обществе, на котором озвучили проблемы и перспективы Ил-112В.

«Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолётах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учётом выбывания устаревающего парка «антоновских» машин», — рассказал Борисов.

Военно-транспортный самолёт Ил-112В

Источник изображения: tass.ru

По словам Борисова, устранение проблем с перетяжелённостью самолёта продолжается уже три года: «Ситуация сдвигается в лучшую сторону, машина в принципе получается неплохой». Но пока лётно-технические характеристики Ил-112 не будут подтверждены, «говорить о серийных контрактах беспредметно».

Довести массу Ил-112В до заявленной в техзадании планируется на третьем опытном образце самолёта. Первый образец превысил норму на 2 т, на втором массу удалось снизить на тонну. Если проблемы с лишней массой будут устранены, то серийное производство новых самолётов может начаться в 2023 году.

Ил-112 разрабатывается в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В сможет перевозить груз массой до 5 т и предназначен для транспортировки военнослужащих, военной техники и других грузов. Машина создаётся для замены турбовинтовых Ан-26 и Ан-24.

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Страны
Россия
Продукция
F-16
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Ил-112Т
Компании
ВАСО
Персоны
Борисов Юрий
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