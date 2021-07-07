Ил-112 никак не «похудеет»

Российская армия нуждается в новом транспортном самолёте, но тот пока борется с лишним весом. Вчера, 5 июля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что вице-премьер Юрий Борисов провёл совещание в Воронежском акционерном самолётостроительном обществе, на котором озвучили проблемы и перспективы Ил-112В.

«Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолётах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учётом выбывания устаревающего парка «антоновских» машин», — рассказал Борисов.

Военно-транспортный самолёт Ил-112В Источник изображения: tass.ru

По словам Борисова, устранение проблем с перетяжелённостью самолёта продолжается уже три года: «Ситуация сдвигается в лучшую сторону, машина в принципе получается неплохой». Но пока лётно-технические характеристики Ил-112 не будут подтверждены, «говорить о серийных контрактах беспредметно».

Довести массу Ил-112В до заявленной в техзадании планируется на третьем опытном образце самолёта. Первый образец превысил норму на 2 т, на втором массу удалось снизить на тонну. Если проблемы с лишней массой будут устранены, то серийное производство новых самолётов может начаться в 2023 году.

Ил-112 разрабатывается в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В сможет перевозить груз массой до 5 т и предназначен для транспортировки военнослужащих, военной техники и других грузов. Машина создаётся для замены турбовинтовых Ан-26 и Ан-24.