Электротележки, их особенности и преимущества

В любом складском помещении уже не обойтись без электрической тележки. Это мобильное устройство, которое помогает перевозить грузы с места на место по горизонтальной поверхности. Они небольшие по размеру и могут осуществлять разные маневры.
Виды электротележек
Выделяют разные виды этих устройств, причем каждый из них имеет свои особенности.
Часто можно увидеть как электротележка бу используется не только на складах, но и на вокзалах, в портах и аэропортах. Благодаря встроенному электрическому двигателю такое устройство не вредит экологии и не несет опасности для человека. Бывают такие типы электротележек, которые предназначены для использования только в закрытых зданиях и на ровной поверхности пола, а бывают такие, которые можно применять на открытом пространстве.
Наиболее распространенной является классификация электрических тележек по типу управления ими:
- Поводковые - в которых нет места для работника, поэтому он идет рядом, а управляет специальной рукояткой;
- С подножкой (платформой) - она предназначена для того, чтобы работник мог стать и ехать вместе с устройством, а не идти рядом. Она может откидываться и эксплуатироваться как и предыдущий вид;
- С кабиной - в конструкции тележки есть сидячее место для оператора и он может управлять устройством оттуда.
По ценовой политике первый вид будет немного дешевле, однако, судя по спросу и удобству, востребованнее все-таки будут электротележки второго вида.
Достоинства электрических тележек
Преимущества применения электрической тележки на складе не могут быть оспорены. Это устройство ускоряет все виды работ, увеличивается грузооборот за рабочую смену, а физические силы персонала наоборот берегуться.
Конечно, бывают и ситуации, когда тележек недостаточно, ведь требуется подъем груза на высоту для укладывания его в ряды с целью экономии места. Тогда на помощь приходят высотные электроштабелеры, предназначение которых как раз и заключается в подъеме груза на высоту до нескольких метров, чтобы уложить в ряды. В остальных ситуациях электрические тележки имеют такие преимущества:
- компактность;
- возможность совершать разные маневры;
- возможность использования даже в небольших помещениях, где узкие проходы;
- экологичность и безопасность;
- ускорение процесса загрузки и разгрузки товара;
- экономия сил работников и удобность управления.
Чтобы не ошибиться в выборе, обращайте также внимание на важные технические составляющие устройства:
- надежность и качество производителя;
- проверенный магазин;
- показатель предельной подъемности грузов;
- размеры и весовая категория транспортного средства.
Ориентируйтесь для какого помещения вы ищете устройство, каков будет ваш грузооборот, какой длины рабочая смена, внутри помещения или снаружи надо будет работать и на другие нюансы. Именно от них и зависит насколько правильно вы выберете прибор и насколько довольны потом останетесь при его использовании.