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Электротележки, их особенности и преимущества

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В любом складском помещении уже не обойтись без электрической тележки. Это мобильное устройство, которое помогает перевозить грузы с места на место по горизонтальной поверхности. Они небольшие по размеру и могут осуществлять разные маневры.


Виды электротележек

Выделяют разные виды этих устройств, причем каждый из них имеет свои особенности.

Часто можно увидеть как электротележка бу используется не только на складах, но и на вокзалах, в портах и аэропортах. Благодаря встроенному электрическому двигателю такое устройство не вредит экологии и не несет опасности для человека. Бывают такие типы электротележек, которые предназначены для использования только в закрытых зданиях и на ровной поверхности пола, а бывают такие, которые можно применять на открытом пространстве.

Наиболее распространенной является классификация электрических тележек по типу управления ими:

  1. Поводковые - в которых нет места для работника, поэтому он идет рядом, а управляет специальной рукояткой;
  2. С подножкой (платформой) - она предназначена для того, чтобы работник мог стать и ехать вместе с устройством, а не идти рядом. Она может откидываться и эксплуатироваться как и предыдущий вид;
  3. С кабиной - в конструкции тележки есть сидячее место для оператора и он может управлять устройством оттуда.

По ценовой политике первый вид будет немного дешевле, однако, судя по спросу и удобству, востребованнее все-таки будут электротележки второго вида.

Достоинства электрических тележек

Преимущества применения электрической тележки на складе не могут быть оспорены. Это устройство ускоряет все виды работ, увеличивается грузооборот за рабочую смену, а физические силы персонала наоборот берегуться.

Конечно, бывают и ситуации, когда тележек недостаточно, ведь требуется подъем груза на высоту для укладывания его в ряды с целью экономии места. Тогда на помощь приходят высотные электроштабелеры, предназначение которых как раз и заключается в подъеме груза на высоту до нескольких метров, чтобы уложить в ряды. В остальных ситуациях электрические тележки имеют такие преимущества:

  • компактность;
  • возможность совершать разные маневры;
  • возможность использования даже в небольших помещениях, где узкие проходы;
  • экологичность и безопасность;
  • ускорение процесса загрузки и разгрузки товара;
  • экономия сил работников и удобность управления.

Чтобы не ошибиться в выборе, обращайте также внимание на важные технические составляющие устройства:

  • надежность и качество производителя;
  • проверенный магазин;
  • показатель предельной подъемности грузов;
  • размеры и весовая категория транспортного средства.

Ориентируйтесь для какого помещения вы ищете устройство, каков будет ваш грузооборот, какой длины рабочая смена, внутри помещения или снаружи надо будет работать и на другие нюансы. Именно от них и зависит насколько правильно вы выберете прибор и насколько довольны потом останетесь при его использовании.

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