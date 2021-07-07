Судостроительная корпорация "Ак Барс" предлагает на экспорт проекты, которые построены и для российского флота

ЦАМТО, 6 июля. Судостроительная корпорация "Ак Барс" предлагает на экспорт корабли "Сарсар" в различных модификациях, противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок", патрульные корабли 22160, малые ракетные корабли "Каракурт" и фрегаты "Гепард".

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил гендиректор СК "Ак Барс" Ренат Мистахов.

По его словам, "если говорить по странам, у нас сейчас идет разделение на три основных группы: страны, входящие в ОДКБ, страны АСЕАН и страны Ближнего Востока. Конечно, смотрим на Африку, но с ними пока сложно, нет понимания. У них нет единой системы оплаты, то есть ресурсы есть, но не очень понятно, как их реализовать".

Р.Мистахов подчеркнул, что "мы предлагаем на экспорт проекты, которые построены и для российского флота. Потому что одно дело – это модели, а другое – конкретные проекты, которые есть вживую, которые ходят по воде".

"Исходя из этого, мы работаем уже и над более крупными кораблями, это большие десантные корабли. Сейчас будем выходить с паспортом экспортного облика, чтобы можно было заявиться с новым кораблем и линейку водоизмещения расширить, – сказал собеседник агентства.

В интервью "РИА Новости" гендиректор СК "Ак Барс" сообщил, что "на сегодня портфель экспортных заказов в процентном соотношении составляет до 5% от общего объема производства, а в целом военная продукция составляет 60% от общего объема выпуска".

"В среднем сдаем по восемь военных кораблей и гражданских судов в год. В этом году – восемь, в следующем – девять", – добавил Р.Мистахов.

Гендиректор СК "Ак Барс" отметил, что "очень большой интерес иностранные партнеры проявляют к "Торнадо". У этого корабля есть различные варианты – патрульные, малые ракетные, артиллерийские корабли водоизмещением от 700 до 1200 тонн. Также интересуются катерами 21980Э и малыми ракетными кораблями "Каракурт".

Кроме того, по его словам, "инозаказчики проявляют интерес к патрульному кораблю проекта 22160 и "Гепарду". У него тоже разные модификации есть. Мы сделали ракетный корабль, ушли от ракет "Уран" и предложили комплекс Club. На корабле водоизмещением около двух тысяч тонн разместили 24 ракеты. Водоизмещения полторы-две тысячи тонн достаточно, чтобы ракетный комплекс нормально размещался и нормально отрабатывал задачи".

Полностью интервью гендиректора СК "Ак Барс" Рената Мистахова опубликовано 6 июля на сайте агентства "РИА Новости".