На форуме "Армия-2021" специалисты рассмотрят вопросы надежности комплексов бортового оборудования воздушных судов

ЦАМТО, 6 июля. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2021" пройдет обсуждение рациональных подходов к разработке перспективных высоконадежных комплексов бортового оборудования воздушных судов с учетом современных тенденций развития авионики воздушных судов в России и за рубежом.

Специалисты органов военного управления, научного сообщества, а также представители оборонно-промышленного комплекса России, конструкторских организаций и ведущих авиационных вузов страны выступят с докладами и рассмотрят предложения по научно-техническому сотрудничеству в рамках создания перспективных авиационных комплексов бортового оборудования (КБО).

В ходе работы круглого стола эксперты проведут обзор современного состояния развития бортового электронного оборудования, обсудят проблемы обеспечения их надежности, а также рассмотрят научно-технический задел предприятий промышленности.

Совместная работа участников круглого стола позволит обозначить приоритетные направления и задачи развития бортовой авионики, проанализировать передовые научно-технические решения, а также сформировать предложения по сотрудничеству в интересах создания опережающего научно-технического задела для разработки перспективных КБО.

Повестка мероприятия предусматривает рассмотрение вопросов внедрения технологий интегрированной модульной авионики и авионики необслуживаемого бортового оборудования в отечественных перспективных авиационных комплексах с учетом обеспечения требуемых уровней их надежности, безопасности полетов и боевой эффективности авиации, а также снижения затрат на поддержание парка авиационной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2021" пройдут в период с 22 по 27 августа 2021 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.